El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente EE UU acusa a España de «alentar a los terroristas» de Hamás por las medidas contra Israel
La diputada general Elixabete Etxanobe y la consejera de Movilidad Susana García durante una reciente visita a las obras de la Línea 5 del metro en Basauri. Jordi Alemany

El Gobierno vasco y la Diputación ultiman un «buen acuerdo» para cofinanciar la Línea 4 de metro

Las instituciones llevan más de un año negociando las especificidades del trazado que conectará el centro de Bilbao con Rekalde, Basurto, Zorroza y Las Encartaciones

Octavio Igea

Octavio Igea

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:39

A punto de que haya fumata blanca para que el Gobierno vasco y la Diputación cofinancien las obras de la futura Línea 4 de metro. ... La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha asegurado la mañana de este martes durante un acto en Bilbao que ambas instituciones están cerca de alcanzar un «buen acuerdo» que cierre las negociaciones que mantienen desde hace más de un año sobre el proyecto para que el suburbano conecte Matiko con Rekalde, Basurto, Zorroza y, en una segunda fase, Alonsotegi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  2. 2

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  3. 3 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  4. 4

    El segundo corte por protestas palestinas pone en jaque el futuro de La Vuelta
  5. 5

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  6. 6

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  7. 7

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  8. 8

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  9. 9

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  10. 10 Iglesias matricula a sus tres hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Gobierno vasco y la Diputación ultiman un «buen acuerdo» para cofinanciar la Línea 4 de metro

El Gobierno vasco y la Diputación ultiman un «buen acuerdo» para cofinanciar la Línea 4 de metro