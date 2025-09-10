El Gobierno vasco y la Diputación ultiman un «buen acuerdo» para cofinanciar la Línea 4 de metro

A punto de que haya fumata blanca para que el Gobierno vasco y la Diputación cofinancien las obras de la futura Línea 4 de metro. ... La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, ha asegurado la mañana de este martes durante un acto en Bilbao que ambas instituciones están cerca de alcanzar un «buen acuerdo» que cierre las negociaciones que mantienen desde hace más de un año sobre el proyecto para que el suburbano conecte Matiko con Rekalde, Basurto, Zorroza y, en una segunda fase, Alonsotegi.

La L-4 lleva en el centro de las conversaciones desde julio de 2024, cuando el Ejecutivo autonómico planteó al Gobierno foral la posibilidad de repensar el trazado que estaba sobre la mesa. La consejería de Movilidad Sostenible apostaba por recuperar el primer diseño que se hizo de la ruta, el que partía de Matiko y paraba en Deusto y Moyua antes de avanzar hacia Zabalburu, descartando el que planteaba que el inicio de la futura línea estuviera en la estación de Abando.

Una serie de condicionantes técnicos -principalmente que el proyecto de soterramiento de la estación no deja espacio para las necesidades de otra parada de metro- y la necesidad de esperar a que el soterramiento esté finalizado -previsiblemente se necesitará aún más de una década- provocaron el cambio del escenario planteado por el Gobierno vasco cuando el proyecto constructivo Abando-Rekalde estaba ya a punto de culminarse.

Ruta de interés general

Inicialmente la propuesta no fue acogida de buen grado por la Diputación, que sigue considerando que Abando es un punto de partida más apropiado y que es consciente que la nueva propuesta tendrá un coste notablemente superior. Aunque el problema principal no es ese, sino las dudas que existen en el Gobierno foral sobre la segunda fase del proyecto.

La propia diputada general Elixabete Etxanobe reconoció en una entrevista concedida a EL CORREO en junio que si no existe aún un acuerdo de financiación es porque temen que la extensión a Alonsotegi no se acabe realizando, proyecto que la institución considera condición 'sine qua non' para aportar la mitad del dinero, como ha ocurrido en resto de las obras del metro.

El tira y afloja institucional se central sobre todo en por dónde empezar la obra. Aunque la Diputación reclama que la ruta empiece por la conexión con Las Encartaciones para que quede clara su ejecución, el Gobierno vasco advierte de que esa decisión aplazaría 'sine die' las obras de la Línea 4. Para llegar a Alonsotegi el metro necesita absorber las vías que ahora mismo utiliza Feve.

Se trata de una ruta que tiene la calificación de interés general porque atraviesa tres comunidades autónomas -Euskadi, Castilla y León y Galicia- y no formó parte de la transferencia de las Cercanías que realizó hace unos meses el Gobierno central al autonómico. Para asumir su gestión Lakua debe presentar el proyecto y esperar a que Madrid realice el traspaso.