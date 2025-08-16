El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Varias personas asisten impotentes al avance de las llamas del incendio de A Gudiña (Ourense). EFE

El fuego se desboca en Ourense

Cuatro miembros de la UME heridos cuando combatían un incendio en León, mientras las llamas rodean la comarca zamorana de Sanabria y disparan las evacuaciones

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:10

Los incendios siguen desbocados en Galicia, sobre todo en Ourense, con el fuego saltando desde allí a la comarca zamorana de Sanabria, 1.700 de ... cuyos vecinos tuvieron ayer que ser desalojados. Todo ello en el décimo tercer día de la interminable ola de calor en la que vivimos y de la sexta jornada de la ola de incendios que ya han matado a tres personas, causado quemaduras a otras diez y arrasado más de 115.000 hectáreas de arbolado y monte bajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven de 28 años que fue rescatada en la playa de Laga el lunes
  2. 2

    «No nos dejan tener mucho contacto con Yeray»
  3. 3

    Ertzainas custodian en Vitoria a un enfermo de tuberculosis para evitar que se escape
  4. 4

    «No tengo problema en pedir disculpas: los pueblos del sur son extraordinarios»
  5. 5

    Registros históricos de temperatura en Bilbao en puertas de la Semana Grande
  6. 6

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  7. 7 Una de los mejores helados artesanos de Bilbao aterriza en los supermercados Eroski
  8. 8

    Dos detenidos y dos heridos en una pelea multitudinaria de madrugada en Bolueta
  9. 9

    El obispo atribuye la caída de la natalidad a «la libertad sin límites» de los jóvenes
  10. 10

    Las comparsas insisten en defender a los manteros frente a la Policía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El fuego se desboca en Ourense

El fuego se desboca en Ourense