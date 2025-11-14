Quiénes forman el consejo del CTB que ha tumbado la prórroga del descuento en el transporte
Lo forman 26 personas: 13 del Gobierno vasco, dos de la Diputación y 11 cargos locales. A la reunión donde se votó esta medida faltaron 5, todos del PNV, más el alcalde Aburto
J. García
Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:46
-
(PNV)
Presidenta
Elixabete Etxanobe: Diputada general de Bizkaia.
-
(PNV)
Gobierno vasco - Hacienda
Almudena Otaola: Directora de Patrimonio y Contratación.
Enrique Corchón: Viceconsejero de Política Financiera.
Iñaki Alonso: Viceconsejero.
Juan Alberdi: Director de Política Económica.
Josu Iñaki Garay: Director de Política Financiera.
-
(PSE)
Gobierno vasco -Movilidad
Miguel Ángel Paez: Viceconsejero de Infraestructuras.
Julián Ferraz: Director de Planificación y Proyectos de Euskal Trenbide Sarea (ETS).
Francisco Javier Seoane: Director General de Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos.
Paloma Usatorre: Directora de Servicios del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.
Antonio López Palenzuela: Director General de ETS.
Sara Barreal: Directora de Planificación del Transporte.
María Dolores de Juan de Miguel: Directora de Infraestructuras del Transporte.
-
(PSE)
Gobierno vasco -Vivienda
Juan Carlos Abascal: Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana.
-
(PSE)
Diputación de Bizkaia
Sonia Pérez: Diputada foral de Transportes .
-
Ayuntamientos
Alcaldes de: Etxebarri (Ind.), Leioa (PNV), Basauri (PNV), Sestao (PNV), Santurtzi (PNV), Barakaldo (PNV), Erandio (PNV), Bilbao (PNV), Portugalete (PSE) y Getxo (PNV).
Concejala de: Bilbao (PSE).