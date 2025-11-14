El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Quiénes forman el consejo del CTB que ha tumbado la prórroga del descuento en el transporte

Lo forman 26 personas: 13 del Gobierno vasco, dos de la Diputación y 11 cargos locales. A la reunión donde se votó esta medida faltaron 5, todos del PNV, más el alcalde Aburto

J. García

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:46

  1. (PNV)

    Presidenta

Elixabete Etxanobe: Diputada general de Bizkaia.

  1. (PNV)

    Gobierno vasco - Hacienda

Almudena Otaola: Directora de Patrimonio y Contratación.

Enrique Corchón: Viceconsejero de Política Financiera.

Iñaki Alonso: Viceconsejero.

Juan Alberdi: Director de Política Económica.

Josu Iñaki Garay: Director de Política Financiera.

  1. (PSE)

    Gobierno vasco -Movilidad

Miguel Ángel Paez: Viceconsejero de Infraestructuras.

Julián Ferraz: Director de Planificación y Proyectos de Euskal Trenbide Sarea (ETS).

Francisco Javier Seoane: Director General de Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos.

Paloma Usatorre: Directora de Servicios del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes.

Antonio López Palenzuela: Director General de ETS.

Sara Barreal: Directora de Planificación del Transporte.

María Dolores de Juan de Miguel: Directora de Infraestructuras del Transporte.

  1. (PSE)

    Gobierno vasco -Vivienda

Juan Carlos Abascal: Viceconsejero de Planificación Territorial y Agenda Urbana.

  1. (PSE)

    Diputación de Bizkaia

Sonia Pérez: Diputada foral de Transportes .

  1. Ayuntamientos

Alcaldes de: Etxebarri (Ind.), Leioa (PNV), Basauri (PNV), Sestao (PNV), Santurtzi (PNV), Barakaldo (PNV), Erandio (PNV), Bilbao (PNV), Portugalete (PSE) y Getxo (PNV).

Concejala de: Bilbao (PSE).

