«La forma de conocer una ciudad es con un metro que te lleve a donde quieras»

Andrea Cimadevilla Bilbao Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:13 Comenta Compartir

Aterrizó en la Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York hace 28 años y hoy preside la red de metro, autobuses y trenes de la Gran Manzana. Demetrius Crichlow atiende a EL CORREO en su viaje a la capital vizcaína con motivo de su participación en la Metro Bilbao Conference, organizada en el Palacio Euskalduna.

– ¿Qué hace que un sistema público de transporte sea bueno?

– La gente quiere que sea un servicio seguro, limpio y frecuente. Si puedes conseguir que una persona desde donde está llegue hasta donde quiere en tiempo y de forma segura, optará por el transporte público. Si no, preferirán coger el coche. El objetivo es ofrecer un sistema interconectado.

– Pese a las campañas que abogan por impulsar la red pública de transportes, el vehículo aún tiene un peso importante en las ciudades. ¿Por qué?

– Hay personas que, debido a su naturaleza de trabajo u otros factores, nunca cambiarán y seguirán cogiendo el coche. Para mí la manera de proteger nuestro planeta es buscar medios que reduzcan las emisiones. En Nueva York nos aseguramos de crear un ambiente sostenible y de ofrecer a nuestros clientes un servicio que les permita dejar los vehículos para coger nuestra red.

– ¿Cómo se puede desincentivar el uso del vehículo privado?

– Con más servicios y frecuencias. En Queens, por ejemplo, redibujamos la red de autobuses para mejorar la conexión con el resto de transportes. También hemos diseñado rutas de cinco o seis paradas en vez de veinte para llegar más rápido al destino.Este tipo de cosas ayudan a que coger el transporte público sea fácil y no se necesite el coche diario.

– El vuelo Nueva York-Bilbao atraerá a más vascos a la Gran Manzana. ¿Qué deben saber antes de coger el metro?

– El metro es una oportunidad para descubrir lugares, una opción que te permite parar en cualquier lado a comprar esa pizza que has leído que es buena, por ejemplo. Coger el suburbano se ha convertido en una forma de vida para la gente que quiere ver todo Nueva York. Por tres dólares tienes la opción de descubrir el centro, pero también Queens, el Bronx... Lo turístico está bien, pero también ver cultura y la única forma de hacerlo es usando un metro que te lleve a donde quieras.

– ¿Y es seguro?

– ¡Absolutamente!

– Las restricciones a los coches están a la orden del día en las grandes ciudades. ¿De qué tipo son en Nueva York?

– Hay una tarifa de congestión (peajes urbanos) para los coches que entran en los distritos centrales, un dinero que se usa para financiar las infraestructuras y que ha sido muy beneficioso.

– ¿En qué sentido?

– Se ha agilizado la circulación y las personas están optando por usar el transporte público en vez de la conducción.

– ¿Qué impacto ha tenido el teletrabajo en los buses o metro?

– El número de pasajeros ha disminuido desde el covid. Que la gente pueda trabajar desde casa es bueno, pero estamos preparados para dar un buen servicio a los clientes que puedan volver. Además, siempre estudiamos posibles cambios para adaptarnos a la gente. Si vemos que los patrones se modifican o que la gente empieza a acceder a ciertas rutas, modificamos los horarios para adaptarnos a cada caso.

– ¿Son los descuentos decisivos para animar a coger el metro?

– El 60% de las personas que cogen el transporte público en Nueva York lo hacen porque les funciona. No necesariamente buscan que haya un descuento, aunque haya gente que se beneficie de ellos. Por ejemplo, si una persona hace más de 12 viajes en una semana, a partir de ese número los trayectos son gratis.