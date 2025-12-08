El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

«La IA nos ayudará a reducir los usuarios que acceden sin pagar»

Andrea Cimadevilla

Andrea Cimadevilla

Bilbao

Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:12

– ¿Cómo se imagina el futuro del metro?

–Es difícil imaginarlo porque no podemos expandirnos más. Las mejoras las tenemos que hacer dentro de nuestro propia red.

– ¿Pero cree que acabaremos con metros sin conductor?

– En un futuro cercano no lo veo, pero nunca se sabe.

– ¿Es posible tener un metro sin retrasos ni incidencias?

– Es muy difícil, sobre todo en infraestructuras antiguas. La mayoría de los incidentes que tenemos ahora están relacionados con clientes que, desafortunadamente, salen a la carrera.

– ¿Qué mejoras se han implantado en Nueva York que puedan ejecutarse en Bilbao?

– Uno de los grandes desafíos era detectar a las personas que usan el transporte sin pagar. Lo que haremos será incorporar la tecnología y la inteligencia artificial para aumentar las inspecciones.

– ¿Puede el cambio climático poner en riesgo el funcionamiento de la red?

– ¡Por supuesto! En 28 años he visto cómo las tormentas han golpeado la red. Tras el huracán Sandy hicimos muchas mejoras, pero hemos creado un grupo de trabajo para enfrentar el desafío.

