Dos de los tres fundadores de la sala, José Vicente López, a la izquierda, y Adrián Medrano, frente a la entrada del local, en Bolueta Luis Ángel Gómez
Sala Fever

Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao

PattiSmith, Bad Bunny, C. Tangana... La sala bilbaína cumple el próximo mes dos décadas. Sigue revolucionando la noche con grandes conciertos y sesiones de DJ's

Luis Gómez

Luis Gómez

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:37

Comenta

La lista es larga, muy larga. Patti Smith, Jackson Browne, The Sonics, Bad Bunny, J Balvin, Paulina Rubio, C. Tangana... han desfilado por Santana 27 ... desde 2004. Y en las cabinas de la Fever, que echó a andar un año más tarde, han pinchado los Dj's más grandes de la escena nacional e internacional:Steve Aoki, Richie Hawtin, Jeff Mills y hasta Peter Hook y Andy Rourke, bajistas de New Order y Joe Division, y The Smiths, respectivamente. Veinte años dan para mucho y la fórmula, lejos de agotarse, se mantiene vigente. La fiebre continúa en Bolueta. El concepto de club y sala de conciertos ha terminado «fusionándose lógicamente», según admiten Adrián Medrano y José Vicente López, que, junto a Javier Franco –empresarios y pichadiscos los tres– fundaron la Fever. O 'el' Fever. Que se la llama de ambas maneras.

