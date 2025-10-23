El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Qué ferias ganaderas se ven afectadas por la suspensión por la dermatosis nodular contagiosa en Bizkaia?

El Gobierno vasco ha decidido cancelar estos eventos para evitar la propagación de la enfermedad

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:01

Comenta

El Gobierno vasco ha anunciado este jueves la suspensión de las ferias de ganado en Euskadi como medida para evitar la propagación de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que afecta, principalmente, al ganado bovino. La paralización de estos eventos tradicionales se mantendrá hasta el 30 de noviembre, aunque el Ejecutivo se guarda la posibilidad de extenderla más tiempo. De momento, Cataluña es la zona más afectada con más de 2.000 reses sacrificadas. Pero, ¿qué ferias de Bizkaia quedarán suspendidas, según el calendario de este tipo de eventos publicado por el Departamento de Alimentación, Desarrollor Rural, Agricultura y Pesca?

2 de noviembre. Trapagaran: Exposición de más de 200 cabezas de ganado.

9 de noviembre. Forua: Exposición de animales de caserio.

9 de noviembre. Zamudio: Campeonato de Raza Limusina de Euskadi.

16 de noviembre. Mungia: Ganado vacuno, lanar, caballar y caprino.

22 de noviembre. Berriatua: Exposición de ganado y animales de la localidad.

30 de noviembre. Gordexola: Concurso provincial de raza frisona. Concurso-exposición del burro de Las Encartaciones.

