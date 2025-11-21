La fachada del Palacio Foral se convierte en un lienzo para proyectar la historia de Bizkaia Desde este viernes hasta el próximo jueves, el edificio acoge cada tarde seis pases de un espectáculo de luces entre las 19.00 y las 21.00 horas

La fachada del Palacio Foral se ha convertido desde este viernes en un lienzo temporal donde se proyectará la historia de Bizkaia a través de un espectáculo de luces. Enmarcada dentro de las celebraciones por los 125 años del edificio, la propuesta se desarrollará hasta el próximo jueves en seis pases de siete minutos entre las 19.00 y las 21.00 horas.

El acto forma parte del programa de eventos diseñado por la Diputación para conmemorar el aniversario del Palacio durante las próximas semanas. En el interior del edificio se desarrollarán visitas guiadas y musicadas de una hora de duración que permiten descubrir espacios tan singulares como la vidriera, el salón de sesiones, de los espejos y el de recepciones, acompañados en todo momento por música en directo.

Durante este fin de semana la Sociedad Coral de Bilbao pondrá la banda sonora a estas visitas, con destacados intérpretes como el Coro Infantil, la arpista Marion Desjacques, la soprano Marta Ubieta y el Coro Sinfónico. Mientras que, en diciembre, la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) tomará el relevo, ofreciendo una experiencia musical sinfónica para los visitantes.

