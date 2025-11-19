Excelencia proveedora

Iberdrola celebró este miércoles en su sede corporativa de Bilbao, la Torre Iberdrola, una nueva edición de los Premios Globales al Proveedor del Año, un ... encuentro que reunió a socios de la compañía en España, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Croacia, Corea y Países Bajos. El acto, presentado por Anne Igartiburu, comenzó con un vídeo institucional y continuó con la entrega de premios.

El galardón al Proveedor del Año fue para Kirby (Reino Unido) y lo recogió Michael Murray, director del grupo. El premio a la Innovación recayó en Electrotécnica Arteche Hermanos, cuyo presidente y CEO del grupo, Alex Artetxe, subió a recibirlo. NKT Cables Portugal, representada por su vicepresidente Carlos Fernández, obtuvo el reconocimiento en la categoría de Fabricante de Equipos. En Obras y Servicios, la distinción fue para el Grupo de Arquitectura y Obra Civil S.L. (Garoc), con la presencia de su CEO, Baldomero Ruiz Mayoral. AWS Amazon (EE UU), en la persona de Müge Yurdaer, directora de EMEA, recibió el galardón a la Digitalización y Nuevas Tecnologías. El premio a la Implicación fue para Andritz Hydro (Austria), recogido por su CEO, Fréderic Sauze. Finalmente, el galardón a la Sostenibilidad recayó en Koncar Distribution and Special Transformers Inc. (Croacia), representada por Mario Ljubic, miembro del Consejo de Administración. El evento fue clausurado por Pedro Azagra, CEO de Iberdrola, quien destacó que estos premios reflejan el compromiso de la compañía con una cadena de suministro sólida, innovadora y sostenible.

Los premios fueron entregados por Estíbaliz Goñi, directora de Procesos y Tecnología de i-DE; Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España; Ignacio Sánchez-Galán Tabernero, director de Compras y Servicios Globales; Asís Canales, director de Recursos y Servicios; Jorge Pedrón, responsable del Negocio Global de Generación de Energía; y Nicola Connelly, CEO de Scottish Power Energy Networks.

Al acto acudieron Jesús Diego y Beatriz Batañero, de Indra; Álvaro Padilla, Pablo Iglesias, Aitor Lombide, Marga Galán, Jonathan Gómez, Verónica Villar, Russ Hederson, Gonzalo Álvarez, César Mazabal, Carlos Fernández, Diego Vilanova, Stefan Erath, David Martínez, Ramón Zumárraga, Sonsoles Rubio, Javier Arriola, José Ramón Huelmo, Julio Masid, Hernán Cortes, Francisco Pla, Julio Castro, Jon Moja Velasco, Juan Latorre, Ángel José Guijarro, Carlos Cerezo, Ernesto Prieto, Iñigo Otegui, Domingo Molina, José Miguel Valera y Ion Álvarez.