Yvonne Iturgaiz

Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora

Afirma que varios jóvenes también acudían fines de semana a la vivienda de la educadora y que le llegaron a pinchar las ruedas del coche

David Olabarri

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:12

El acoso durante ocho años a una profesora del instituto público de Plentzia ha generado en los últimos días numerosas muestras de apoyo hacia la ... docente. La gran mayoría de los vecinos, estudiantes y miembros de la comunidad educativa de las localidades costeras -los ataques se producían sobre todo en su vivienda en Gorliz- han querido arropar a la víctima con mensajes de afecto y han rechazado lo ocurrido. Sin embargo, con el paso de los días hay preguntas que han empezado a cobrar fuerza entre los vecinos. «¿Desde cuándo conocían en el instituto, la Policía local y el Ayuntamiento de Gorliz lo que estaba sufriendo la profesora? ¿Por qué no se actuó antes?»

