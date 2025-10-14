El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

São Paulo estrenó el pasado año la mayor central solar flotante de Brasil, de la que forman parte más de 10.000 paneles. Otras de las más grandes del mundo están en China y en India. Marcelo S. Camargo

Euskadi admitirá paneles solares flotantes respetuosos con el medio en Bizkaia y Gipuzkoa

La normativa ya permite instalarlos en las grandes masas del Zadorra y URA exigirá más controles para colocarlos en las cuencas internas

Eva Molano

Eva Molano

Martes, 14 de octubre 2025, 00:19

Las plantas fotovoltaicas flotantes se abren paso por todo el mundo. La capacidad instalada crece cada año de forma exponencial, según la Agencia Internacional de ... Energías Renovables. Y su despliegue también ha arrancado en España, el país de la Unión Europea con una de las mejores radiaciones solares y más pantanos, embalses, presas y balsas, muchos de ellos para la producción de energía hidroeléctrica o regadío. Los paneles flotantes producen más electricidad que los terrestres gracias a los efectos del enfriamiento del agua y mejoran la protección de las masas, reduciendo la evaporación del agua, algo muy útil en sequía, y las floraciones de algas, según el Ministerio para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que cree que permitirán aumentar la capacidad de generación eléctrica renovable.

