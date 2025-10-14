«Existen balsas de riego e industriales, pozos mineros y embalses propicios»

La primera planta solar flotante experimental conectada a la red de España se instaló en 2020 en la orilla del embalse de Sierra Brava, en ... Zorita (Cáceres). Propiedad de Acciona, ocupa 12.000 metros cuadrados. Acoge 3.000 módulos fotovoltaicos que producen lo suficiente para surtir a 1.000 hogares y 6 tipos de tecnologías de paneles y estructuras de flotación. Aunque el Gobierno central sí ha realizado un censo de embalses susceptibles de albergar esta tecnología, en Euskadi no se ha llevado a cabo ningún estudio de prospectiva exhaustivo sobre la implantación de estas estructuras pero «existen balsas de riego e industriales, antiguos pozos mineros y varios embalses susceptibles de acoger instalaciones fotovoltaicas flotantes.

Solo en la Llanada Alavesa, en el medio centenar de balsas de riego de la comarca se podrían instalar más de 40 MW de capacidad», declaró Jon Ander Agirrebengoa, director general de EMICA Solar, start up vasca apoyada por el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia. En Euskadi, la primera instalación de este tipo fue colocada por esta firma en el lago del parque Tecnológico de Álava. Son 900 metros cuadrados de placas que proveen al edificio central de Miñano del 30% de su consumo. La planta está dotada de 196 paneles bifaciales que incrementan el rendimiento energético de la instalación y 106 kWp de potencia. La empresa también ha desarrollado tres más en Almería, Sevilla y Tenerife. Y anunció que prevé madurar nuevos proyectos tanto en Euskadi como en áreas de la cuenca del Ebro y también en las Islas Canarias.

La viceconsejera de Transición Energética, Irantzu Allende, aseguró, durante su visita a Miñano, que «con este nuevo tipo de plantas se unen tecnología e innovación al servicio de la transición energética. Hablamos de desarrollo tecnológico 'made in Euskadi' que nos permitirá dar el salto de la balsa de Miñano a otros lugares de mayores dimensiones».