El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«Existen balsas de riego e industriales, pozos mineros y embalses propicios»

E. M.

Martes, 14 de octubre 2025, 00:01

Comenta

La primera planta solar flotante experimental conectada a la red de España se instaló en 2020 en la orilla del embalse de Sierra Brava, en ... Zorita (Cáceres). Propiedad de Acciona, ocupa 12.000 metros cuadrados. Acoge 3.000 módulos fotovoltaicos que producen lo suficiente para surtir a 1.000 hogares y 6 tipos de tecnologías de paneles y estructuras de flotación. Aunque el Gobierno central sí ha realizado un censo de embalses susceptibles de albergar esta tecnología, en Euskadi no se ha llevado a cabo ningún estudio de prospectiva exhaustivo sobre la implantación de estas estructuras pero «existen balsas de riego e industriales, antiguos pozos mineros y varios embalses susceptibles de acoger instalaciones fotovoltaicas flotantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  3. 3

    Estos son los 20 rehenes vivos liberados por Hamás
  4. 4

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  5. 5

    Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  6. 6

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  7. 7

    ¿Por qué nuestros iPhones son más tontos que en el resto del mundo?
  8. 8

    Bildu critica al viceconsejero de Seguridad por llamar «fascistas» a los radicales que reventaron el acto falangista en Vitoria
  9. 9

    La nueva vida de George Dowell, el futbolista al que un accidente de tráfico dejó en silla de ruedas
  10. 10 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Existen balsas de riego e industriales, pozos mineros y embalses propicios»

«Existen balsas de riego e industriales, pozos mineros y embalses propicios»