Imagen de archivo de San Francisco. Luis Ángel Gómez

Un ertzaina fuera de servicio y un ciudadano consiguen retener a un ladrón que tiró al suelo a una mujer para robarle

El asaltante, de 22 años y con antecedentes policiales, ha sido detenido

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:03

Un ertzaina fuera de servicio y un ciudadano han conseguido retener a un joven de 22 años, con antecedentes policiales, que tiró al suelo a ... una mujer en el barrio bilbaíno de San Francisco para robarle. Fuentes del Departamento de Seguridad han informado este domingo que el ladrón ha sido detenido acusado de un delito de robo con violencia.

