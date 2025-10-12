Un ertzaina fuera de servicio y un ciudadano consiguen retener a un ladrón que tiró al suelo a una mujer para robarle

Un ertzaina fuera de servicio y un ciudadano han conseguido retener a un joven de 22 años, con antecedentes policiales, que tiró al suelo a ... una mujer en el barrio bilbaíno de San Francisco para robarle. Fuentes del Departamento de Seguridad han informado este domingo que el ladrón ha sido detenido acusado de un delito de robo con violencia.

El incidente se produjo a las doce menos veinticinco de la noche de este sábado. Dos mujeres caminaban por San Francisco cuando una individuo se acercó a una de ellas y le propinó un empujón tirándola al suelo. El asaltante trató de arrebatarle unas gafas de sol y el bolso que portaba, sin conseguirlo, pero le arrebató una cadena de oro que llevaba en el cuello.

La mujer trató de zafarse del delincuente y se produjo un forcejeo. Fue entonces cuando un agente de la Ertzaintza que se encontraba de libranza y un ciudadano se percataron de la situación y no dudaron en enfrentarse al ladrón. Consiguieron socorrer a la víctima y retener al detenido, que mordió en un dedo de la mano al viandante mientras era reducido.

Poco después una patrulla de la Ertzaintza se personó en el lugar y procedió a la identificación y posterior arresto del sospechoso. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para realizar las correspondientes diligencias y posteriormente ser puesto a disposición judicial.