Encuentro farmacéutico

Un año más, COFBi celebró el encuentro anual de la profesión farmacéutica de Bizkaia. El acto, organizado en el Palacio Euskalduna y presentado por Koldo ... Campo, sirvió para reconocer a aquellos de sus miembros que han destacado por su participación en actividades profesionales, por su colaboración en congresos y el registro de casos clínicos, así como para rendir homenaje a los colegiados eméritos.

La jornada comenzó con las palabras del presidente de COFBi, Juan Uriarte García-Borreguero, quien dio paso a la entrega de reconocimientos. El premio de relato corto fue para Garazi Andrés Valdezate; Juan del Arco Ortiz de Zárate recibió el galardón de fotografía de plantas medicinales; el premio a la mejor comunicación presentada a un congreso fue para Edurne Hidalgo, Leire Pacho, María Elena Arechabaleta, Irune Bada, Iratxe Delgado y Olatz Vergniory; Paula Santos recogió el premio al mejor proyecto de salud comunitaria, mientras que Adriana Orueta fue reconocida por la presentación de casos clínicos.

Durante el acto también se entregó una distinción de honor a María Ana Golvano, en reconocimiento a su trayectoria en farmacia comunitaria, su impulso a la formación continua y su labor en dermofarmacia y en la atención a colectivos vulnerables. Asimismo, se impusieron las insignias honoríficas a las colegiadas homenajeadas por sus 75 años: Estíbaliz Lizarraga, María Jesús Sarricolea y Carmen Narvarte. El encuentro sirvió también como bienvenida a las cien nuevas personas colegiadas.

Los premios fueron entregados por Sonia Sanz, Cristina Bruzos, Paloma Liendo, Rosa Melero, Ricardo Blanco, Asís Martínez, Laida Sarmiento, Jon Iñaki Betolaza, Teresa Bidaguren y Diana Ibáñez. Antes de finalizar, el viceconsejero de Administración y Finanzas Sanitarias del Gobierno vasco, Aritz Uriarte, dirigió unas palabras de cierre.

Al acto acudieron el parlamentario Jon Aiartza, el concejal de Salud y Consumo, Álvaro Pérez; María José Díaz, Amaia Goikoetxea, Iraide Bilbao, Ruth Bezares, Beatriz Corcóstegui, Martín Urrejola, Álvaro de la Torre, Iván García, Ave María Aburto, Pedro Carrascal, Ana Gonzalo, Mari Carmen y Terín Ruiz Butrón, Joseba Atxutegi, Susana Urkijo, Eguskiñe Gallastegui, Gema Cornejo, Elena y María Ruiz Golvano, Flavia Erazo, María López-Linares, Agurtzane Ortiz, Amparo Illana, Milagros Bohoyo, Eneko Ruiz, Pablo e Iñaki Sanz, Xabier Somocurcio, Begoña Nieto y María Monasterio.