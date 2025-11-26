El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

David Cervera, María Goti, Javier Hurtado, Azucena Ordoñez y Mikel Otero. Mireya López
La Mirilla

Emprender a balón parado

Juventud y emprendimiento se citan en San Mamés en el primer Encuentro GAZTEKINN, organizado por EL CORREO

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:30

El estadio de San Mamés acogió este miércoles el primer Encuentro con Comercios Emprendedores, GAZTEKINN, dirigido a alumnado de Bachillerato y Formación Profesional. La cita, ... organizada por EL CORREO con el apoyo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, reunió a más de 200 estudiantes de los centros CIFP Txurdinaga, Ikastola Lauxeta, Cámara de Comercio, Universidad de Mondragón, Centro San Luis, Centro Formativo Otxarkoaga, Politécnica Txorrierri y Margotu. El encuentro, presentado por la periodista Ainhoa García, comenzó con la intervención de Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. A continuación, tomaron la palabra los tres emprendedores invitados: David Cervera (Dreamzone), Mikel Otero (Black Label) y Azucena Ordoñez (Lily You). La jornada finalizó con una mesa redonda protagonizada por los tres ponentes y una visita al estadio.

