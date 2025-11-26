Emprender a balón parado
Juventud y emprendimiento se citan en San Mamés en el primer Encuentro GAZTEKINN, organizado por EL CORREO
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:30
El estadio de San Mamés acogió este miércoles el primer Encuentro con Comercios Emprendedores, GAZTEKINN, dirigido a alumnado de Bachillerato y Formación Profesional. La cita, ... organizada por EL CORREO con el apoyo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, reunió a más de 200 estudiantes de los centros CIFP Txurdinaga, Ikastola Lauxeta, Cámara de Comercio, Universidad de Mondragón, Centro San Luis, Centro Formativo Otxarkoaga, Politécnica Txorrierri y Margotu. El encuentro, presentado por la periodista Ainhoa García, comenzó con la intervención de Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco. A continuación, tomaron la palabra los tres emprendedores invitados: David Cervera (Dreamzone), Mikel Otero (Black Label) y Azucena Ordoñez (Lily You). La jornada finalizó con una mesa redonda protagonizada por los tres ponentes y una visita al estadio.
Al encuentro acudieron María Goti, gerente de EL CORREO en Álava; Antonio Seco, director de Comercio y Emprendimiento de Cámarabilbao; Aitor Pagaldai, Arturo Martínez, Izan López, Luken Bustinza, Jon Vegas, Oihane Urkiola, Gabriela Carbo, Mery Montealvaro, Inés Madrid, Markel García, Pablo García, Asier Tabares, Markel Infante, Britani Natalia Hernández, María Volkova, Adrián López, Asier Rodríguez, Julen Riol, Sergio Fernández, Iker Tejero, Khalil Medjadji, Naimi Álvarez, Jon Imanol Pérez, Abdelaziz Ouadou, Daoud Ouachouach, Alejandra Nieto, Olatz Ereño, Luana Herrero y Garikoitz Aiestaran. Paloma Tió, Luisa María Talavera, Ziortza Baliño y Jon Arrieta de EL CORREO; Elisa Cano, Irati Amondarain, Nerea Balmaseda, Jazhael David Larrota, Mikel Fuertes, Markel Barrueta, Adrián Bermejo, Eneko Calderón, Eneritz Castresana, Mireia Hormaza, Destiny Ighagbon, Endika López, Markel Molina, Erin Ortiz de Guinea, Joseba Tubio, Miren Ireber Vicandi, Asier Villanueva, Iker Aldekoa, Ekaitz Iglesias, Malen Iturregi y Aingeru Saiz. También se encontraban, Elias Dario Alarcón, Kevin Elías de Jesús Armoa, Sendoa Bautista, Mohamed El-Guirad, Ilyass Farni, Jonás Ibáñez, Reda Lmarbouh, Juan Daniel Meneses, Ander Moralejo, Omar y Yousef Ourbaa, Joel Ramírez, Nicolas Silva, Ander Zuluaga, D'Estefano Kedner Alcarraz, El Houssaine Bouragaa, Abdeljalil Choukri, Sendoa Cia, Xabier Liébana, Aimar Ojanguren, Naomi Dayanara Pacheco, Jon Sáez, Egoitz Urrutxi, Ismaail Attai, Jonathan Aaron Cruz, Abderraman Siri, Asier Rodríguez, El Hosayn Armouz y Hicham Boutaghratine.
