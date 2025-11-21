Emoción y reconocimiento

Tomás Ondarra Viernes, 21 de noviembre 2025, 22:25 Comenta Compartir

Como cada año, el Colegio de Enfermería de Bizkaia celebró una jornada de encuentro con los profesionales, que incluyó la imposición de las insignias de oro a quienes cumplieron 65 años en 2024 y han estado colegiados al menos dos décadas.

El acto comenzó con la actuación del Coro del Colegio de Enfermería y la intervención de Ignacio González, secretario general del colegio, que además recibió este año la insignia de oro, quien ejerció como conductor del evento. También tomaron la palabra María José García Etxaniz, presidenta del colegio, que expresó su profunda gratitud a los homenajeados, reconociendo la huella imborrable que han dejado en la comunidad y deseándoles una jubilación llena de salud, alegría y nuevos proyectos; así como Álvaro Pérez, concejal de Salud y Consumo de Bilbao, y Koldo Berganzo, director de Asistencia Sanitaria de Osakidetza.

La jornada continuó con la actuación de la compañía Haatik Dantza Konpainia, la imposición de insignias sobre el escenario, el sorteo de los dulces de Navidad y la interpretación final del Coro del Colegio, que ofreció tres piezas. El encuentro concluyó con un cóctel en el vestíbulo, donde los asistentes pudieron conversar y compartir unos agradables momentos.

Al acto asistieron los miembros de la junta directiva del Colegio de Enfermería Manuel Guerro García, vicepresidente, que también recibió la insignia; la tesorera, Eguskiñe Gallastegi; José Ramón Sánchez Isla, Juan Carlos de la Cruz y Javier González Caballero; Verónica Tiscar y Baltasar Gómez Galán, presidenta y vicepresidente de la Academia de Ciencias de Enfermería; Joseba Asolo, director del Colegio de Médicos de Bizkaia; Ainhoa Eguren, gerente del Colegio de Psicología de Bizakaia; y Juan Uriarte, presidente del Colegio Farmacéutico.

También acudieron Julia Nicolás, María Isabel Pérez, Mónica Elorriaga, Rosa Elorduy, Ricardo Leanizbarrutia, Charo González Sánchez, Karmele de la Iglesia, María Isabel Pérez Chacón, Nerea González, Adrián y Verónica Guerro, Andrea González, Jone de Miguel, Gloria Díaz Foncea, Juan Mari Isasi, Edoia Beaskoetxea, Carmela Atas, Yolanda Grijalba, Juanjo Berenguer, Blanca Tobalina, María Luisa Orbax, María José Arrizabalaga, Esperanza Serna, Marta Fernández, Carmen Sainz de Rozas, Julia Diéguez, Blanca Valles, Martín Urrejola, Itziar Torrontegi, Jaione Benedicto, Carlos González, Pilar Ruiz, Miren Testa, Inmaculada Bernal, Maite Quintanilla, Elia Berrire, Ane Reina, Ascen Valdemoros, Pilar Sabugal y Jon Gómez.

