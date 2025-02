Mole, el mejor sabor de México en el centro de Santutxu

Lunes, 11 de mayo 2020 | Actualizado 14/06/2020 11:16h. Comenta Compartir

Arantxa

Con muchísimas ganas de volver a ver el barrio con esa vida que ya hace falta y de comer unos ricos burritos con los amig@s. ¡Santutxu volverá a ser como siempre!

Elizabeth

¡¡¡Añoro los mejores burritos que he probado!!! Voy desde Mungia hasta el barrio bilbaíno de Santutxu, para poder comer sus estupendos burritos, sus fingers de pollo con ese rebozado de patata fritas y regarlo todo con un Dixtinto, ese tinto de verano especial, con su espuma de limón.

Los echo tanto de menos... 😭😭😭

Josu

Un gran bar.

Xabier

¡¡Juntos saldremos adelante!!

Aitor Aguado

¡¡¡Los mejores burritos de la historia de la humanidad!!!

Jorge

Deseando que abran el Mole por sus burritos y fingers con salsa mostaza. ¡Tengo mono! Y por ver a los dueños que son muy amables y agradables. ¡¡Además tienen Estrella Galicia!!

Josu

¡¡Los mejores burritos y fingers en todo el Cantábrico!! Cómo echo de menos semejante combo... Y todo con una sonrisa y un servicio muy agradable. ¡Realmente tengo ganas de volver!

José Ángel

Los mejores burritos de la provincia.

Gonzalo

Vamos eso burritos... ¡¡Unos finger cojonudos!!

Raúl Ibáñez

¡¡¡Que lo abran ya!!!

Carol

¡Mucho ánimo, chicos! Esperamos que muy pronto podamos disfrutar de vuestra deliciosa comida y vuestra simpatía.

Jonathan Valiente

¡¡A volver cuanto antes!!

Mónica

Muero de ganas por uno de sus burritos. Estoy haciendo mucho deporte para hacerles un hueco. ¡Ánimo!

Carmelo Arnaiz

Es un local pequeñito pero con mucho encanto. Añoro ese burrito completo con una buena cerveza... ¡Ah! Y sus famosos fingers con su inigualable salsa. Me encanta.

También es de mencionar, el buen trato de sus trabajadores, siempre con una sonrisa, hasta en momentos complicados por la carga de trabajo.

P.D.: Añadiría alguna foto, pero soy más de comerme la comida que de fotografiarla.

Norman

Lo peor del confinamiento ha sido el desabastecimiento de fingers.

Xabier Verde

Me encantan tus burritos, nachos y fingers. El personal muy atento.

Izas

Muchas ganas de ver a esos chicos y comer esos burritos y fingers tan buenos.

Igor

¡Me encanta! Algo diferente y, salta a la vista, de calidad. Enhorabuena por el restaurante y mucha suerte. Zoragarria!

Jonatan

¡Ánimo gente! Ojalá abráis pronto, que lo más duro del confinamiento es vivir sin fingers.

Aitor

Tengo unas ganas enormes de volver a comerme un burrito y unos fingers del Mole.

Inés Lacasa

Me encanta ir a comer a Mole Tex Mex. Los chicos son encantadores y además es comida mexicana que no me puedo hacer en casa. Estoy deseando salir y poder ir a comer allí con mis amigas.

Krisna Ramírez

Mole Tex Mex es uno de los imprescindibles de Bilbao. Echo de menos sus burritos y sus finger de pollo caseros. El primer bar al que volver sin dudarlo.

