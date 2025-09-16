Nora Abete (1985) es concejala de Movilidad y Sostenibilidad. Tras dos años de mandato, el flanco de la movilidad dice que lo tiene ya bastante ... cubierto. Así que durante los próximos dos años será el momento de centrarse en lo otro, en la sostenibilidad. Quien también es teniente de alcalde y portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Bilbao ha liderado intensos cambios en la ciudad, desde la nueva OTA hasta la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE). Hace ya tres meses que ésta, la ZBE, entró en vigor con todo su peso, dejando fuera de Abando e Indautxu a los vehículos diésel anteriores a 2016 y los gasolina previos a 2006, pero aún se desconoce cómo ha afectado eso a la ciudad.

- ¿Cuál es su logro más importante en estos dos años?

- No hablaría de un logro puntual, sino de que hemos conseguido que la ciudadanía acepte y se adapte a cambios tan importantes como la ZBE.

- ¿Y qué le queda por hacer hasta 2027, cuando termina el mandato?

- Nos quedan proyectos en todo lo relacionado con la movilidad, pero tenemos que echar el resto en lo relacionado con la sostenibilidad. El cambio climático está aquí, lo hemos vuelto a comprobar este verano con tantas jornadas de calor, y Bilbao se tiene que preparar, tiene que adaptarse.

- ¿Cómo?

- La ciudad ya está haciendo esfuerzos, pero nos queda mucho. La Asamblea Ciudadana por el Clima nos ha pedido esta misma semana más refugios climáticos, renaturalizar la ciudad, ayudas para instalar energías renovables y para hacer más eficientes las casas. Tenemos que ser una ciudad más verde y con menos emisiones, y avanzar hacia un objetivo tan ambicioso como la neutralidad climática.

Sin balance de la ZBE

- Ha hablado antes de la ZBE ¿Cómo ha afectado al tráfico, cuántos coches menos circulan por el centro?

- Estamos a la espera de ultimar esos datos. No tenemos los informes aún.

- ¿Y cuál ha sido el impacto en las zonas frontera? ¿Se han saturado más?

- También se analizará en el informe que estamos ultimando. Pero no percibimos que haya habido problemas.

- ¿Y qué hay sobre los efectos en la calidad del aire?

- En ese informe aparecerá.

- ¿No es raro que en una medida de este calado, tres meses después de su consolidación, no haya manera de cuantificar su impacto cuando todos los movimientos de vehículos se controlan con lectores de matrícula?

- No le vemos mucho sentido a tomar datos por semanas o meses, son tendencias que se evalúan en periodos de tiempo más largos. La ley nos obliga a hacer informes bianuales, pero nos hemos comprometido a hacerlos de forma anual. Muy pronto tendremos ese informe que analiza la situación de junio de 2024 a junio de 2025.

- ¿Cómo le explica a una familia que lleva 25 años cuidando su coche para que le dure que no puede entrar en la ZBE porque contamina, pero sí puede entrar un todoterreno nuevo que contamina más?

- La determinación de las etiquetas no es algo que le corresponda a este Ayuntamiento. Es verdad que hay una reflexión que hacer, pero está en manos de la Dirección General de Tráfico, que tendrá que analizar la realidad de esas etiquetas. Porque es verdad que los vehículos cada vez son más grandes, pesan más, ocupan más en la ciudad. Pero también quiero decir que en los estudios previos confirmamos que los vehículos con etiquetas A y B contaminan más. Y, en cualquier caso, a esa familia le diría que si tiene una necesidad real de entrar en la ZBE para ir al médico o por una situación de emergencia, pueden hacerlo (la ordenanza contempla exenciones).

- ¿Teme que el TSJPV tumbe la ZBE por perjudicar a las rentas bajas, como ha ocurrido en otros sitios?

- Espero que no. Hemos hecho un trabajo riguroso, con estudios y con datos. Me gustaría que se viese la ZBE como una medida para mejorar la calidad del aire y la salud de las personas.

Ampliaciones de la OTA

- Pese a las medidas para desincentivar el uso del coche, Bilbao está en máximos tanto de parque móvil como de conductores.

- La cultura del coche ha estado muy arraigada en la sociedad en general, no solo en Bilbao. Los datos nos dicen que hay más coches, sí, pero probablemente se usen para otro tipo de desplazamientos, no los urbanos. De hecho, somos la capital de Euskadi donde menos se usa el coche en los desplazamientos internos.

- Están preparando la reorganización de las líneas de Bilbobus. ¿Cómo mejorar el servicio?

- Lo estamos haciendo de forma pactada con vecinos y trabajadores. Hemos hecho dos sesiones participativas en distritos para que nos hagan aportaciones y en este trimestre sacaremos un estudio técnico donde se analizará si existen duplicidades, cómo están las zonas de desarrollo urbanístico nuevo... Vamos a mantener los puestos de trabajo y los kilómetros que hace Bilbobus, y el objetivo es que llegue a todos los barrios y conecte puntos esenciales como los centros de salud.

- Bilbaobizi tiene ahora casi 9.000 inscritos y cuesta 1,5 millones de euros al año. ¿Cuántos usuarios debería tener para ser socialmente rentable?

- No nos fijamos en eso. No es una cuestión de cantidad sino de calidad, que los usuarios utilicen el servicio de manera diaria. De todos modos, un estudio presentado este año nos revela que cada euro en Bilbaobizi tiene un retorno de 1,14 en impacto social, que también incluye la salud física y emocional; y además es un medio de transporte.

- La red de bidegorris sigue creciendo, lo que supone segregar más el espacio público. Hay quien cree que sería mejor apostar por compartir calzada con los coches. De hecho, para eso se impulsó el Bilbao 30.

- Esa fue una primera idea. Que con la pacificación del tráfico las bicicletas usasen más la calzada. Pero no vemos que eso pase. La gente se siente más segura en un bidegorri. Así que donde se pueda dedicar un espacio para la bicicleta, lo haremos, y donde no, deberá convivir con los demás vehículos. Es importante avanzar en esa convivencia. Por eso el Ayuntamiento da cursos de formación a personas usuarias de bici en entornos urbanos que se sienten inseguras circulando por la ciudad.

- La OTA se ha extendido a un montón de barrios en los últimos años, siempre a petición vecinal. ¿Cuál será el siguiente?

- Próximamente llegará a Ribera de Deusto, antes de fin de año. Y también este mismo año llevaremos a cabo el estudio para Zorroza y para las zonas altas del distrito 2: Uribarri, Zurbaran...

- ¿Va a volver a haber un transporte público por la Ría?

- Este área hizo un estudio hace unos años y no parece que sea una alternativa viable.

Falta de transparencia

- Desde 2024 el Ayuntamiento ha recibido una docena de varapalos Gobierno vasco y del Ararteko por falta de transparencia, y la mayoría es para su departamento. ¿Qué problema tienen?

- No hay ningún problema. Respecto a la última resolución, los datos a los que hace alusión son públicos y la discrepancia es si tenemos que trabajar esos datos para darlos en el formato que quieren. Pero hemos avanzado en transparencia en materia de ruido (información sobre sonómetros, mapa del ruido...). Lo que ocurre es que los datos son tantos que a veces resulta difícil gestionarlos.

«Sí me gustaría repetir como candidata»

- ¿Mantiene su plan de peatonalizar la Gran Vía entre la plaza Circular y Mazarredo?

- Nosotros mantenemos esa voluntad y hemos pedido al Área de Obras que actúe en este mandato. Esperemos que sí lo haga.

- La vez anterior que lo intentó el alcalde le echó el plan abajo. ¿Ha vuelto a hablar con él de este asunto?

- He hablado con el Área de Obras y con él en su momento para que este proyecto sea una realidad. Pero no me gusta centrarme sólo Gran Vía, sino también ganar espacios peatonales en otras zonas.

- ¿Cuáles?

- En todos los barrios y distritos. Una de las cosas más valoradas por la ciudadanía es tener una ciudad amable, con más espacios para las personas.

- Aburto ha dicho que se arrepiente de haber implantado los 30 km/h en zonas como la carretera a Zorroza. ¿Es eso reversible?

- No. Además, es una vía con un carril en cada sentido así que según la normativa de tráfico se debe ir a 30 km/h. Que se circule más despacio en Bilbao es bueno para todos.

- ¿Cómo va la relación con el PNV, su socio de gobierno?

- Va bien. Como dos socios que tienen un pacto de gobierno que debemos llevar a cabo. Tenemos diferencias y siempre las resolvemos de forma interna porque no nos gusta el espectáculo.

- ¿Va a repetir como candidata a la alcaldía por el PSE dentro de dos años?

- Haré lo que me pidan mis compañeras y compañeros.

- ¿Y si le dejan elegir?

- Sí me gustaría.

- El último sondeo municipal dice que los únicos partidos que mejoran sus perspectivas electorales son EH Bildu y Vox. ¿Qué están ustedes haciendo mal?

- Hay algunos grupos políticos que están engordando a Vox. Y entiendo que estar en el Gobierno puede generar desgaste. Pero la valoración vecinal es buena y espero que seamos capaces de volver a generar ilusiones.