El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nora Abete, en una de las bicicletas de Bilbaobizi en las inmediaciones del Ayuntamiento de Bilbao. Luis Ángel Gómez

Nora Abete

«Tenemos que echar el resto para adaptar Bilbao al cambio climático»

Concejala de Movilidad y Sostenibilidad ·

Considera que en materia de movilidad la ciudad ha hecho los deberes y ahora toca tomar medidas contra las olas de calor

Luis López

Luis López

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:59

Nora Abete (1985) es concejala de Movilidad y Sostenibilidad. Tras dos años de mandato, el flanco de la movilidad dice que lo tiene ya bastante ... cubierto. Así que durante los próximos dos años será el momento de centrarse en lo otro, en la sostenibilidad. Quien también es teniente de alcalde y portavoz del PSE en el Ayuntamiento de Bilbao ha liderado intensos cambios en la ciudad, desde la nueva OTA hasta la implantación de la zona de bajas emisiones (ZBE). Hace ya tres meses que ésta, la ZBE, entró en vigor con todo su peso, dejando fuera de Abando e Indautxu a los vehículos diésel anteriores a 2016 y los gasolina previos a 2006, pero aún se desconoce cómo ha afectado eso a la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    «Se pusieron de acuerdo para echarme de Arkaute», denuncia una segunda aspirante
  3. 3

    La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado
  4. 4

    Ertzainas sin titulación ejercen de psicólogos en las entrevistas finales
  5. 5 La Aemet anuncia máximas de 36 grados en Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  6. 6

    Otegi sobre GKS: «Es una cosa muy vieja y se llevan mal con todos»
  7. 7 El gesto de Julen Agirrezabala con la afición del Valencia en su noche más dura
  8. 8

    «Pinché en el SMS y me robaron 5.800 euros»
  9. 9

    Aburto reconoce que la seguridad es el «gran reto» de Bilbao y «nuestra mayor preocupación»
  10. 10 Muere Marian Izaguirre a los 23 años, la influencer que encontraron en estado crítico en un hotel en México

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Tenemos que echar el resto para adaptar Bilbao al cambio climático»

«Tenemos que echar el resto para adaptar Bilbao al cambio climático»