Voluntarios retiran cinco contenedores llenos de residuos del río Mañaria en Durango Las 15 personas implicadas en la iniciativa extrajeron plásticos, muebles, ropa, una silla de bebé y una plancha y hasta tablones de obra del cauce fluvial con el objetivo de fomentar la conciencia medioambiental y cuidar la naturaleza

Javier García Legorburu Durango Lunes, 10 de noviembre 2025, 17:59

Los ríos del entorno suelen estar rodeados de basura y de recipientes de vidrio, plástico o cajas de cartón. En Durango, la comisión de Fiestas organizó el pasado domingo y por quinta edición una jornada de limpieza del río Mañaria con la participación de una quincena de niños, jóvenes y mayores.

El objetivo era promover la conciencia medioambiental y el compromiso ciudadano. Los diferentes voluntarios se reunieron en Pinondo Etxea, ataviados con ropa de abrigo y botas para adentrarse en las inmediaciones y facilitaron guantes, salabardos, pinzas y bolsas de basura para llevar a cabo la tarea.

La comisión de fiestas organizó esta jornada, tras haberse suspendido la actividad prevista inicialmente para el pasado 26 de octubre con el reto de contribuir al cuidado del medio ambiente y promover una mayor conciencia ecológica entre los vecinos de la localidad.

Gracias al esfuerzo colectivo, se retiraron cinco contenedores llenos de residuos, entre los que destacaban gran cantidad de plásticos y microplásticos, así como numerosos objetos voluminosos: tablones de obra, una silla de bebé, una plancha, un cabecero de cama, sillas, cajones, ropa y otros enseres.

Además, las personas que pasaron ayer por Ezkurdi pudieron observar un rincón habilitado donde se expuso parte de la basura recogida, como forma de visibilizar el impacto real de los residuos acumulados en el río. Esta acción buscó generar una mayor reflexión en torno a los efectos que estos desechos tienen en el medio ambiente, ya que toda la basura que termina en los ríos acaba arrastrada al mar, con graves consecuencias ecológicas.

El objetivo principal de la jornada fue fomentar la conciencia medioambiental y recordar la importancia de mantener limpios nuestros ríos. Aunque el aspecto del Mañaria ha mejorado notablemente en las últimas décadas y la ciudadanía muestra cada vez más sensibilización, actividades como esta siguen siendo necesarias para reforzar el compromiso colectivo con la naturaleza.

«Es importante limpiar los ríos y no hay que echar basura, nuestros padres limpiaban los ríos, las zarzas... era otra cosa», detalla otra vecina. «Desde hace varios años, ha habido una importante mejora, ya no quedan fugas de aguas fecales y cuando las hay se solucionan rápidamente. En estos años no ha habido contaminaciones industriales importantes aparte de algunas manchas de hidrocarburos que es el nombre que se da a las manchas de gasolina o gasoil que flotan en el agua y no afectan profundamente. Además, la contaminación por plásticos ha mejorado mucho, ya no se ven aquellas bolsas repletas de botellas de plastico y bolsas de patatas fritas propias de los botellones nocturnos varadas encima de las presas y corrientes del rio», subraya el vecino Rai Bikandi, de la comisión de fiestas.

El objetivo era retirar los residuos acumulados en diversas zonas del río que atraviesa Durango. Esta actividad no solo supone una oportunidad para contribuir al cuidado del entorno natural, sino que también representa un gesto solidario que pone fin a las festividades de Sanfausto.

Cervezas, refrescos, colillas, cajetillas de tabaco...

Según apuntan los organizadores, las fechas más contaminantes suelen ser los días de fiestas de Durango debido al consumo que se suele dar, pero la situación ha mejorado debido a las campañas de prevención que suelen realizar los colegios de la villa y las exposiciones sobre biodiversidad y residuos plasticos que se realizan anualmente, así como la labor sensibilizadora de la limpieza del río que se suelen organizar en fiestas, y el esfuerzo de los equipos de limpieza viaria arrastrados por esta sinergia de sensibilizacion y limpieza realizada desde colegios, ayuntamiento y diseñadores medioambientales.

«Los residuos que más se ven son latas de cervezas, refrescos, energéticas, etc, asi como envases de plásticos de dulces, patatas fritas, etc, y en menor medida pero también botellas de plástico bien sean de agua, refrescos, etc, así como bolsas de plástico vacías, y por supuesto la contaminación invisible como son las colillas de los cigarros, pequeños plásticos de caramelos, cajetillas de tabaco y otros envases, cleanex.. el problema sigue siendo grave en Durango», confiesa Bikandi.

