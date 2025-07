Vecinos de Durango se unen para crear una comunidad energética

Promover la sostenibilidad a través de la participación ciudadana. Vecinos de Durango, preocupados por el modelo actual de abastecimiento eléctrico, quieren crear una comunidad energética, ... para lo que se han puesto como horizonte el próximo mes de noviembre. «Queremos dar pasos para ser autosuficientes, generando energía renovable y repartiéndola dentro de la comunidad. Esto, además de contribuir al medio ambiente, nos permitirá reducir los costes y fortalecer la economía local», subrayan.

Todos los ciudadanos de Durango, así como los agentes locales, pueden participar en este proceso denominado 'Piztu Durango', donde tendrán cabida personas a título individual, asociaciones, centros educativos, empresas e instituciones. No es necesario tener conocimientos específicos sobre energía para participar. «Nos preocupa la situación global que estamos viviendo: la emergencia climática es cada vez más evidente y ya estamos sufriendo algunas de sus consecuencias. Un ejemplo de ello es que hemos superado seis de los nueve límites planetarios a nivel mundial. Dejar atrás la era de los combustibles fósiles no es una opción, sino una transición obligatoria», recalca este grupo de ciudadanos. De hecho, la suya no será la primera comunidad energética que funciona en la comarca: en Elorrio cuentan con una y en Otxandio también, mientras que municipios como Abadiño y Zaldibar están en proceso de crearlas.

Proceso participativo

Para ello, han diseñado un proceso participativo que incluye cuatro sesiones y que cuenta con ayuda de la cooperativa energética Goiener. «Hemos recopilado información, conocido experiencias de otros pueblos, organizado reuniones abiertas y charlas. Y, lo más importante, hemos contrastado nuestra propuesta con numerosos agentes de Durango, recogiendo sus aportaciones», indican en una nota.

Para promover la sostenibilidad y la participación ciudadana, el Ayuntamiento de la villa ha anunciado que destinará 77.000 euros a una convocatoria de ayudas económicas abierta a aquellas asociaciones, colectivos o comunidades de vecinos que aspiren a crear y gestionar nuevas comunidades energéticas. «Es una estructura controlada por la ciudadanía para generar y distribuir energía con recursos locales. Su objetivo no es sólo económico, también buscamos beneficios sociales y ambientales», concluyen.