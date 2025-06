Los vecinos de Amorebieta podrán tramitar el DNI y el pasaporte sin salir del municipio

Javier García Legorburu AMOREBIETA-ETXANO Jueves, 5 de junio 2025, 13:24 Comenta Compartir

Amorebieta-Etxano facilitará este verano la tramitación del DNI y el pasaporte mediante una unidad móvil de la Policía Nacional. El servicio está pensado para acercar estos trámites a la ciudadanía sin necesidad de desplazamientos, y por el momento hay confirmadas tres fechas: los días 30 de junio, y 1 y 21 de julio.

La unidad móvil se instalará frente a las oficinas de la Policía Municipal, donde se habilitarán los medios técnicos necesarios para garantizar el servicio. El horario de atención será de 9.00 a 13.00 horas, y el límite para aceptar nuevas citas será las 12.30. Este servicio permitirá realizar trámites como la expedición o renovación del DNI y el pasaporte, así como la activación del certificado electrónico del Documento Nacional de Identidad.

Durante esas jornadas se ofrecerán 28 citas al día, que se podrán solicitar bien de forma presencial en el SAC (Servicio de Atención Ciudadana) o llamando al 946 300 002. No se admitirán solicitudes por WhatsApp ni otros canales no oficiales. La activación del certificado electrónico no requiere cita previa y contará con un agente dedicado exclusivamente a este trámite.

En cuanto a los precios, el coste de cada DNI será de 12 euros y el del pasaporte de 30, cantidades que deberán abonarse en efectivo y en el momento. La actualización del certificado digital es gratuita.