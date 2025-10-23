La quincena musical de Durango ofrecerá conciertos familiares y grandes obras clásicas y contemporáneas La Euskadiko Orkestra y la Sociedad Coral de Bilbao deleitarán al público con sus actuaciones los próximos 2 y 8 de noviembre en la XXXV edición del evento

La escuela de música de Durango Bartolomé Ertzilla ha presentado esta mañana la XXXVI edición de la Quincena Musical que a lo largo del mes de noviembre y diciembre, ofrecerá una programación variada que incluye conciertos familiares y presentaciones de grandes obras clásicas y contemporáneas.

Se abrirá el telón el próximo 2 de noviembre (18.00 horas) en San Agustin Kulturgunea, en el que la Euskadiko Orkestra presentará el concierto familiar 'Ilargiari kantari', una propuesta que invita a los más pequeños y sus familias a disfrutar de las melodías de la música popular vasca y canciones de la histórica época en la que el hombre llegó a la luna por primera vez. Con una puesta en escena dirigida por Mikel Cañada y con la participación de Amaia Asurmendi, Igor Arostegi, Amaia Zipitria, Ainhoa López de Munain, y Ana Egiazabal, este concierto está diseñado especialmente para niños de 3 a 6 años.

La Sociedad Coral de Bilbao ofrecerá el día 8 de noviembre (20.00 horas), en el convento de San Antonio el concierto 'O! Noche Felice!', una presentación en la que se pone en valor la obra de Valentín Zubiaurre, compositor vasco del siglo XIX. Este proyecto se enfoca en las composiciones creadas para la comunidad femenina del convento de San Antonio de Durango. Se interpretarán obras inéditas que incluyen música litúrgica, cantos a la Virgen y villancicos en tempo de zortziko, transportando al público a una época de profundas raíces locales.

Para finalizar noviembre, el día 23 (20.00 horas), el septeto de cuerdas Ensemble Praeteritum, bajo la dirección del violinista Pablo Suárez, interpretará 'Vivaldi Senza Fine' en San Agustin Kulturgunea. Un homenaje a las 'Cuatro Estaciones' de Vivaldi, presentado de una manera innovadora, con virtuosismos de violín solo y un tratamiento sonoro único que combina la interpretación clásica con una intensa búsqueda de colores y contrastes dinámicos.

En la rueda de prensa han estado presentes la concejala y presidenta de Bartolome Ertzilla Musika Eskola Arantza Barrenetxea, su director Iker Ruiz de Alegria, y Alfredo Sanz, profesor de flauta y coordinador de la Quincena.

En diciembre, el Plateruena será testigo el día 13 del último concierto del festival 'Pause' a las 19.00 horas,, un trabajo de Xabier Zeberio, quien también será el compositor, violinista y viola en este proyecto. Xabier Zeberio & Bartolome Ertzilla Orkestra, dirigidos por Irati Ortubia, llevarán al público por un viaje musical que fusiona jazz, música popular vasca e improvisación contemporánea. El repertorio se acompañará de visuales de Itziar Garaluce y un diseño sonoro innovador creado por Aitor Etxebarria.

Los conciertos del 8 de noviembre y 13 de diciembre serán de entrada gratuita, mientras que los del día 2 de noviembre tendrán un precio de 4 € (con un descuento de 1 € para socios y alumnado de Bartolome Ertzilla, que podrán adquirir las entradas por 3 €). Además, para el concierto del 23 de noviembre, el precio será de 10 € (con un descuento para socios y alumnado de 2,5 €, quedando en 7,5 €). Las entradas están disponibles en la taquilla del teatro San Agustin.

Barrenetxea ha destacado que «la XXXVI edición de la Quincena Musical de Bartolome Ertzilla Musika Eskola ofrece este año una programación única con cuatro conciertos que abarcan tanto la música clásica como la contemporánea, reflejando la diversidad y el compromiso de la escuela con la cultura musical. Durante más de 36 años, el evento ha sido una plataforma para acercar la música a las y los durangarras, creando un espacio inclusivo donde artistas, músicos y ciudadanos de todas las edades se reúnen para disfrutar, aprender y participar. Y la presentación de esta edición, además, se celebra en las instalaciones renovadas de la escuela, un lugar emblemático que se convierte en el escenario perfecto para esta propuesta cultural».

Por su parte, Iker Ruiz de Alegría, director de Bartolome Ertzilla Musika Eskola, ha destacado que «para nosotros, este festival no solo representa una plataforma invaluable para las y los jóvenes músicos, sino también una oportunidad única de conectar la música con la sociedad. A través de la Quincena Musical, buscamos ofrecer un espacio donde las y los estudiantes puedan compartir su talento y pasión, al mismo tiempo que brindamos a los oyentes la posibilidad de disfrutar de una programación diversa y de calidad. Este evento no solo es un escaparate para la música clásica y contemporánea, sino también una forma de fomentar el desarrollo artístico y cultural de Durango».

