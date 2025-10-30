Plateruena ofrecerá mañana el concierto de Gozategi
Dentro de la programación, Janus Lester traerá su propuesta electrónica el 7 de noviembre e Izar Sessions ofrecerá una experiencia inmersiva de grabación de videoclips el día 15
Durango
Jueves, 30 de octubre 2025, 18:52
El centro Plateruena de Durango continúa con su programación cultural antes del inicio de las obras de rehabilitación que lo convertirán en un nuevo espacio municipal dedicado a la formación y creación musical. El primero de los conciertos será mañana con el grupo Gozategi a las 22.00 horas. Con más de 30 años de trayectoria, es uno de los referentes de la música popular vasca, combinando sonidos tradicionales como la trikitixa con un estilo festivo y accesible. La entrada será gratuita.
El viernes 7 de noviembre a la misma hora será el turno de Janus Lester, artista que presenta una propuesta musical basada en la electrónica y el pop alternativo. Además, el 15 de noviembre a las 21.00 horas, se celebrará una nueva edición de 'Izar sessions' una experiencia inmersiva de grabación de videoclips que contará con la presencia de las artistas femeninas Rubia, Olivia Orell e Yko Project.