El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Sigue la asamblea del Athletic
Con más de 30 años de trayectoria, es uno de los referentes de la música popular vasca, combinando sonidos tradicionales como la trikitixa con un estilo festivo y accesible E.C.

Plateruena ofrecerá mañana el concierto de Gozategi

Dentro de la programación, Janus Lester traerá su propuesta electrónica el 7 de noviembre e Izar Sessions ofrecerá una experiencia inmersiva de grabación de videoclips el día 15

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:52

Comenta

El centro Plateruena de Durango continúa con su programación cultural antes del inicio de las obras de rehabilitación que lo convertirán en un nuevo espacio municipal dedicado a la formación y creación musical. El primero de los conciertos será mañana con el grupo Gozategi a las 22.00 horas. Con más de 30 años de trayectoria, es uno de los referentes de la música popular vasca, combinando sonidos tradicionales como la trikitixa con un estilo festivo y accesible. La entrada será gratuita.

El viernes 7 de noviembre a la misma hora será el turno de Janus Lester, artista que presenta una propuesta musical basada en la electrónica y el pop alternativo. Además, el 15 de noviembre a las 21.00 horas, se celebrará una nueva edición de 'Izar sessions' una experiencia inmersiva de grabación de videoclips que contará con la presencia de las artistas femeninas Rubia, Olivia Orell e Yko Project.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de una furgoneta tras ser arrollado por un tren en Zalla
  2. 2 Un ertzaina da positivo en drogas tras chocar su coche patrulla contra un vehículo a la fuga en Bilbao
  3. 3

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  4. 4

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  5. 5

    Desalojan a los vecinos de tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  6. 6

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8

    «A mí se me rompió el amor de tanto usarlo y ahora Rosalía dice que cuanto más folla más ama»
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Plateruena ofrecerá mañana el concierto de Gozategi

Plateruena ofrecerá mañana el concierto de Gozategi