Plateruena ofrecerá mañana el concierto de Gozategi Dentro de la programación, Janus Lester traerá su propuesta electrónica el 7 de noviembre e Izar Sessions ofrecerá una experiencia inmersiva de grabación de videoclips el día 15

Con más de 30 años de trayectoria, es uno de los referentes de la música popular vasca, combinando sonidos tradicionales como la trikitixa con un estilo festivo y accesible

El centro Plateruena de Durango continúa con su programación cultural antes del inicio de las obras de rehabilitación que lo convertirán en un nuevo espacio municipal dedicado a la formación y creación musical. El primero de los conciertos será mañana con el grupo Gozategi a las 22.00 horas. Con más de 30 años de trayectoria, es uno de los referentes de la música popular vasca, combinando sonidos tradicionales como la trikitixa con un estilo festivo y accesible. La entrada será gratuita.

El viernes 7 de noviembre a la misma hora será el turno de Janus Lester, artista que presenta una propuesta musical basada en la electrónica y el pop alternativo. Además, el 15 de noviembre a las 21.00 horas, se celebrará una nueva edición de 'Izar sessions' una experiencia inmersiva de grabación de videoclips que contará con la presencia de las artistas femeninas Rubia, Olivia Orell e Yko Project.

