El programa comienza a las 17.00 horas con varios pasacalles individuales. E.C

Nueve grupos de Euskadi animarán las calles de Amorebieta en el Txistu Eguna

El evento, organizado por Udazken Txistulari Taldea, busca acercar la tradición de este instrumento musical a toda la localidad

Leire Merino

Amorebieta

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:14

Amorebieta acogerá este sábado la XXIV edición del Txistu Eguna, una cita consolidada en el calendario cultural del municipio. El evento, organizado por el grupo Udazken Txistulari Taldea con el apoyo del Ayuntamiento, tiene como objetivo difundir el sonido del instrumento y acercar la tradición musical a todos los rincones del pueblo.

Este año participarán nueve agrupaciones procedentes de diferentes localidades de Euskadi: Adurtza (Gasteiz), Usartza (Eibar), Oskia (Iruñea), Gazteak (Errenteria), Getxa Goi (Orduña), Kankinkabara (Bermeo), Jaizale (Durango), Gure ametsa (Mungia) y conjunto encargado de organizar el acto. Los grupos recorrerán las calles de forma individual y conjunta.

El programa comienza a las 17.00 horas con varios pasacalles individuales que partirán desde los barrios Ogenbarrena, Gane, Ixer, Sabino Arana, Zubibitarte, Zubipunte, Vivendas de Vizcaya, San Juan, Santa Ana y Andrandi. A las 18.00 horas, todos los participantes se unirán en el centro, iniciando el recorrido en Zelaieta Zentroa y continuando por San Pedro kalea, San Miguel, Gernika Plaza y Andra Mari Plaza, con conciertos en cada parada, siguiendo por Ibaizabal kalea, Venecia, Harrison, Luis Urrengoetxea y la Plaza Euskal Herria.

Desde su fundación, Udazken Txistulari Taldea trabaja activamente por fomentar el txistu en la localidad, participando en eventos semanales y en fiestas de barrio. Destaca también el Concierto de Txistularis de Karmengo Jaiak, que este año celebró su XXV edición con músicos, dantzaris, coros, gigantes y artistas locales.

