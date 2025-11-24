Mañaria renueva el frontón y arregla las gradas

Javier García Legorburu Mañaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:45 Comenta Compartir

Mañaria ha llevado a cabo trabajos de mejora en el frontón municipal. Se ha repintado el frontón de color verde, se ha pulido el suelo y se han reparado las gradas, con el objetivo de mejorar la seguridad y la funcionalidad del espacio. Además, se instalará este miércoles en el techo una línea de seguridad para garantizar la protección de los trabajadores durante las labores de mantenimiento. Las obras ha supuesto en su conjunto una inversión de 53.000 euros con cargo a las arcas municipales. Cabe recordar que el año pasado se renovó toda la iluminación del frontón, adaptándola a un sistema LED y mejorando así la eficiencia energética.

