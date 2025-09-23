Mallabia organiza dos salidas para jóvenes y niños Los participantes podrán disfrutar de una excursión a la escuela de naturaleza Bitxos o de una partida de airsoft, dentro del programa de ocio Zapatuero

Leire Merino Mallabia Martes, 23 de septiembre 2025, 14:55

El próximo sábado, el Ayuntamiento de Mallabia organiza dos salidas dentro del programa de ocio Zapatuero, destinadas a fomentar la participación, el aprendizaje y la convivencia entre niños y jóvenes del municipio. Ambas partirán desde 'El Petril', el aparcamiento situado frente al Consistorio, a las 15.45 horas, y finalizarán a las 19.00 horas.

La primera actividad está dirigida a los más pequeños (de 4 a 10 años), que visitarán la escuela de naturaleza Bitxos, en Maruri-Jatabe. Durante la salida, tendrán la oportunidad de conocer la fauna local y algunos animales exóticos, aprendiendo sobre el medio ambiente de forma práctica y lúdica. Por su lado, los jóvenes (de 11 a 16 años) podrán participar en una partida de airsoft en las instalaciones de Soldados de Juguete, en Larrabetzu. Este juego consiste en simulaciones de combate con réplicas de armas de manera segura, donde los participantes trabajan estrategia, coordinación, trabajo en equipo y habilidades físicas.

Con estas propuestas, el Ayuntamiento busca que el público infantil y juvenil de la localidad disfrute de su tiempo libre mientras aprenden y crean vínculos con sus compañeros. La asistencia a las dos actividades requiere inscripción previa, que se puede realizar a través de los canales municipales habilitados, asegurando que todos los interesados puedan formar parte de las experiencias.