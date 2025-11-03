El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El trío 'Divas del Soul' dará el pistoletazo de salida a este ciclo musical L.I

Iurreta abre un ciclo musical que une soul, jazz y creación vocal contemporánea

Musikaldia ofrecerá tres conciertos gratuitos en Ibarretxe Kultur Etxea y arrancará este viernes

Leire Merino

Leire Merino

Iurreta

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:29

Comenta

Este viernes arranca una nueva edición de Musikaldia, la cita musical impulsada por el Ayuntamiento de Iurreta con el objetivo de acercar al público diferentes estilos y disciplinas sonoras. El programa se desarrollará hasta el 21 de noviembre e incluirá tres actuaciones.

La apertura del ciclo llegará con el trío 'Divas del Soul', liderado por la cantante Lidia Insausti y acompañada por Iñaki Miguel (piano y guitarra) y Andoni Etxebeste (batería). El grupo ofrecerá un recorrido por las destacadas voces femeninas del género, como Nina Simone, Aretha Franklin, Etta James o Roberta Flack. Una semana después será el turno de 'Femmm&Band', formación con amplia trayectoria en la escena jazzística actual y presencia habitual en los festivales de jazz de San Sebastián, Getxo o Vitoria.

El broche final lo pondrá el coro 'Bogoroditsie Abesbatza', agrupación del Duranguesado que ha apostado por la música vocal contemporánea, estrenando obras de diversos compositores y ofreciendo repertorios poco habituales. Todos los conciertos se celebrarán en Ibarretxe Kultur Etxea. La entrada será gratuita, pero será necesario reservar asiento: podrá hacerse una semana antes de cada actuación o el mismo día del concierto a partir de las 18.30 horas, hasta completar aforo. Desde el Consistorio animan a la ciudadanía a disfrutar de esta oferta cultural.

