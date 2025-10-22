El instituto Fray Juan de Zumárraga de Durango se renovará el próximo año Se reformará la cubierta del frontón eliminando las gradas existentes, se construirá un nuevo porche y se adecuarán los patios, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y seguridad con una inversión de 1,2 millones de euros por parte del Gobierno vasco

El Departamento de Educación del Gobierno vasco ha redactado el proyecto de mejora integral para el IES Fray Juan de Zumárraga de Durango. Esta intervención contempla la reconstrucción de la cubierta del frontón, la construcción de un nuevo porche de conexión, la renovación de la escalera metálica de evacuación exterior y la adecuación de los patios del centro. El objetivo principal es garantizar unas instalaciones más accesibles, seguras y funcionales, alineadas con las necesidades actuales del alumnado y el personal educativo.

Construido en los años 70, es un referente educativo en la localidad. Con el paso del tiempo, sus instalaciones han presentado diversos problemas estructurales y funcionales que hoy requieren una intervención profunda. Uno de los puntos clave será la reconstrucción completa de la cubierta del frontón, actualmente afectada por filtraciones y dificultades de mantenimiento, lo que impedía un uso óptimo del espacio.

Asimismo, se eliminarán las gradas interiores para crear un espacio más amplio y accesible, y se nivelará el suelo del frontón con nuevas pendientes adaptadas. Otra mejora destacada será la construcción de un porche cubierto de conexión entre el frontón y el edificio de Bachillerato. Este nuevo elemento arquitectónico permitirá transitar entre ambos espacios de forma cubierta, segura y accesible, incluso en condiciones climatológicas adversas.

También se abordará la renovación del tramo exterior de la escalera metálica de evacuación, que actualmente presenta problemas de oxidación y resbaladicidad. Se cubrirá completamente con nuevos cerramientos y materiales antideslizantes, mejorando la seguridad en caso de evacuación.

Por su parte, los patios del centro serán objeto de una actuación integral: se renovarán pavimentos, se corregirán pendientes y se instalarán rejillas antideslizantes, junto con rampas adaptadas a la normativa de accesibilidad vigente.

El presupuesto total estimado para la ejecución del proyecto asciende a 1.250.000 euros. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de tramitación administrativa. Se prevé ejecutar las obras a partir del último cuatrimestre de 2026.

La alcaldesa Mireia Elkoroiribe (PNV) y la directora Iasmina Gorroño y el subdirector Paul Ortiz de Murua del Instituto han mantenido una reunión con el delegado de Educación en Bizkaia, Iñaki Orbe, y su equipo para detallar el proyecto y establecer el cronograma de ejecución de las obras, con el fin de minimizar al máximo las posibles afecciones al alumnado

La regidora jeltzale ha destacado que «este proyecto de mejora integral para el IES Fray Juan de Zumárraga es una muestra del compromiso del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Durango con la calidad educativa y la seguridad de nuestros jóvenes. Las intervenciones que se llevarán a cabo en este centro, que es un referente en nuestra localidad, no solo van a mejorar la infraestructura, sino que también van a garantizar un entorno más accesible, cómodo y seguro para el alumnado y el personal educativo. Es un proyecto que se está trabajando junto a la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, y el Departamento del Gobierno Vasco desde 2024. La colaboración entre las distintas instituciones es fundamental para que estas obras se lleven a cabo de la manera más eficiente posible, minimizando las molestias para la comunidad educativa. Estamos convencidos de que estas mejoras contribuirán a ofrecer una educación de mayor calidad y adaptada a las necesidades del presente «, ha concluido.