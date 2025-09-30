El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La cita tendrá lugar en el Parque Empresarial Boroa (P2A-4). ACICAE

La industria vasca de la automoción abre sus puertas a la ciudadanía en Amorebieta

Simuladores, karts eléctricos y demostraciones de empresas reunirán a familias y jóvenes el próximo sábado

Leire Merino

Leire Merino

Amorebieta

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:15

El próximo sábado 4 de octubre, el Automotive Intelligence Center (AIC) de Amorebieta abrirá sus puertas para dar a conocer el mundo de la automoción y la movilidad sostenible. El evento se celebrará entre las 10.00 y las 15.00 horas y está organizado por ACICAE-Cluster de Automoción de Euskadi, en colaboración con el AIC y la Diputación Foral de Bizkaia.

Durante el día habrá actividades dirigidas a todas las edades: simuladores de Fórmula 1, karts eléctricos, pruebas de bicicletas, un circuito de seguridad vial o talleres de montaje de vehículos, entre otros. También se podrá visitar empresas especializadas del sector como CAF, Gestamp o CIE Automotive. «Queremos que los asistentes puedan entender de manera práctica y divertida algunas de las características del sector, como es el peso que tiene en nuestra Comunidad Autónoma, tendencias tecnológicas, la forma de trabajar de las empresas y las oportunidades profesionales que ofrece», explican desde la organización.

Las inscripciones para la jornada ya están abiertas en www.acicae.es, bajo el lema «Explora, aprende y diviértete con nosotros», y la cita tendrá lugar en el Parque Empresarial Boroa (P2A-4). Asimismo, la inauguración será a las 11.00 horas en el atrio principal. El recinto contará con una zona de restauración y un sistema de megafonía con el propósito de informar en todo momento de los diferentes actos. «Consideramos que es una oportunidad única a fin de conocer las últimas innovaciones en el sector y pasarlo muy bien», aseguran. En ediciones anteriores, se reunió a más de 1.500 visitantes, convirtiéndose en un punto de encuentro orientado a familias, jóvenes y especialistas del ámbito en Euskadi.

