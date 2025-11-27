Javier García Legorburu Durango Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:13 | Actualizado 19:18h. Comenta Compartir

El preso durangués Epifanio Osoro Icobalceta es la quinta persona identificada por el banco de ADN del Gobierno de Navarra gracias al análisis de los restos exhumados en el cementerio municipal de Berriozar, en marzo de 2022, que ha confirmado el Instituto Navarro de la Memoria.

Este militante vizcaíno de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) formaba parte de un grupo de 21 presos del penal de San Cristóbal, que fueron asesinados extrajudicialmente el 1 de noviembre de 1936 en plena Guerra Civil. Tenía 22 años y era mecánico de profesión. Fue condenado por la Audiencia de Valladolid a 6 años, 10 meses y 1 día de presidio mayor y encarcelado, posteriormente, en el fuerte situado en lo alto del monte Ezkaba.

Muestras genéticas

Como en otros casos que han concluido con la identificación de los restos de personas represaliadas, el primer paso fue la localización de sus seres queridos, proceso en el que han jugado un papel destacado los investigadores Elena Aliaga y Jimi Jiménez. Desde el Gobierno de Navarra, insistieron ayer en la importancia de continuar recogiendo muestras genéticas para facilitar nuevas identificaciones, ya que aún quedan restos de varios presos exhumados sin correspondencia genética y los familiares pueden contactar con el Instituto de la Memoria.