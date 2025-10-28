El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Se eliminarán las gradas interiores para crear un espacio más amplio y accesible, y se nivelará el suelo del frontón con nuevas pendientes adaptadas. D.U.

El Fray Juan de Zumárraga eliminará las gradas del frontón y arreglará las goteras

El Gobierno vasco invertirá 1,2 millones en renovar la cubierta del equipamiento deportivo del instituto y construirá un porche y nuevos patios

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Martes, 28 de octubre 2025, 17:47

Centenares de alumnos del instituto Fray Juan de Zumárraga de Durango verán renovadas sus instalaciones con un proyecto de mejora integral de 1,2 millones de euros a cargo del Gobierno vasco. Esta intervención contempla la reconstrucción de la cubierta del frontón, ya que actualmente está afectada por filtraciones y dificultades de mantenimiento, lo que impedía un uso óptimo del espacio. También se instalará un nuevo porche de conexión, la renovación de la escalera metálica de evacuación exterior que actualmente presenta problemas de oxidación y resbaladicidad y la adecuación de los patios del centro. El objetivo principal es garantizar unas instalaciones más accesibles, seguras y funcionales, alineadas con las necesidades actuales del alumnado y el personal educativo.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de tramitación administrativa y se prevé ejecutar las obras a partir del último cuatrimestre de 2026. Asimismo, se eliminarán las gradas interiores para crear un espacio más amplio y accesible, y se nivelará el suelo del frontón con nuevas pendientes adaptadas. Otra mejora destacada será la construcción de una zona cubierta de conexión entre este espacio y el edificio de Bachillerato. Este nuevo elemento arquitectónico permitirá transitar entre ambos espacios de forma cubierta, segura y accesible, incluso en condiciones climatológicas adversas.

Rampas adaptadas

Dentro del proyecto, se cubrirá completamente con nuevos cerramientos y materiales antideslizantes, mejorando la seguridad en caso de evacuación. También los patios serán objeto de una actuación integral y se renovarán pavimentos, se corregirán pendientes y se instalarán rejillas antideslizantes, junto con rampas adaptadas a la normativa de accesibilidad vigente.

Construido en los años 70, el centro es un referente educativo en Durango. Con el paso del tiempo, sus instalaciones han presentado diversos problemas estructurales y funcionales que hoy requieren una intervención profunda. Uno de los puntos clave será la reconstrucción completa de la cubierta del frontón,

«Este proyecto de mejora integral para las instalaciones del centro educativo de la villa es una muestra del compromiso del Gobierno vasco y el Ayuntamiento con la calidad educativa y la seguridad de nuestros jóvenes. Las intervenciones que se llevarán a cabo en este centro, que es un referente en nuestra localidad, no solo van a mejorar la infraestructura, sino que también van a garantizar un entorno más accesible, cómodo y seguro para el alumnado y el personal educativo», subrayó la alcaldesa, Mireia Elkoroiribe.

