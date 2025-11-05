El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los trabajos se iniciaron el 26 de mayo y han tenido una duración aproximada de cinco meses. E.U

Finalizan las obras de urbanización de la calle Buzkantz en Elorrio

El proyecto, con una inversión de 321.363 euros, mejora la accesibilidad, la seguridad y el drenaje de las aguas pluviales

Leire Merino

Leire Merino

Elorrio

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:56

Las obras de urbanización de la calle Buzkantz, en el casco histórico de Elorrio, han concluido y la vía ha quedado nuevamente abierta al tránsito de peatones y vehículos. Los trabajos, que se iniciaron el 26 de mayo y han tenido una duración aproximada de cinco meses, han supuesto una inversión de 321.363 euros y forman parte de la estrategia municipal de regeneración urbana del Ayuntamiento.

El proyecto tenía como objetivos principales mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad del entorno urbano, así como resolver los problemas de inundabilidad que afectan a algunas viviendas de la calle. A lo largo de este tiempo, se han restaurado aceras y pavimentos, colocado alumbrado público eficiente, acondicionado un carril para bicicletas y estrechado el carril de vehículos a fin de moderar la velocidad. Asimismo, se han retirado cables existentes en las fachadas, instalado un alcantarillado separativo y renovado los sistemas de drenaje, incorporando soluciones sostenibles para la recogida de aguas pluviales. Las medidas contribuirán a prevenir inundaciones en momentos de lluvias intensas, uno de los contratiempos históricos de la zona.

Durante la ejecución de las obras, la circulación se vio afectada, aunque el acceso a garajes se mantuvo garantizado. También se realizaron intervenciones puntuales en el sistema de saneamiento de la calle Nizeto Urkizu y en la rotonda donde se encuentra la comisaría de la Policía Municipal.

