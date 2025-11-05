Finalizan las obras de urbanización de la calle Buzkantz en Elorrio El proyecto, con una inversión de 321.363 euros, mejora la accesibilidad, la seguridad y el drenaje de las aguas pluviales

Leire Merino Elorrio Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:56

Las obras de urbanización de la calle Buzkantz, en el casco histórico de Elorrio, han concluido y la vía ha quedado nuevamente abierta al tránsito de peatones y vehículos. Los trabajos, que se iniciaron el 26 de mayo y han tenido una duración aproximada de cinco meses, han supuesto una inversión de 321.363 euros y forman parte de la estrategia municipal de regeneración urbana del Ayuntamiento.

El proyecto tenía como objetivos principales mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad del entorno urbano, así como resolver los problemas de inundabilidad que afectan a algunas viviendas de la calle. A lo largo de este tiempo, se han restaurado aceras y pavimentos, colocado alumbrado público eficiente, acondicionado un carril para bicicletas y estrechado el carril de vehículos a fin de moderar la velocidad. Asimismo, se han retirado cables existentes en las fachadas, instalado un alcantarillado separativo y renovado los sistemas de drenaje, incorporando soluciones sostenibles para la recogida de aguas pluviales. Las medidas contribuirán a prevenir inundaciones en momentos de lluvias intensas, uno de los contratiempos históricos de la zona.

Durante la ejecución de las obras, la circulación se vio afectada, aunque el acceso a garajes se mantuvo garantizado. También se realizaron intervenciones puntuales en el sistema de saneamiento de la calle Nizeto Urkizu y en la rotonda donde se encuentra la comisaría de la Policía Municipal.

