Finalizan las obras de reordenación del tráfico en Mallabia tras una inversión de 3,9 millones de euros La Diputación ha mejorado la seguridad vial en el barrio Goitondo con nuevas intersecciones, carriles de acceso y un paso de peatones inteligente

El plano de las obras que se han realizado en el acceso a Goitondo y a los barrios de Berano y Arandoño

Leire Merino Mallabia Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:47

La Diputación Foral de Bizkaia ha concluido las obras de mejora y reordenación del tráfico en la carretera BI-2301, a su paso por el barrio Goitondo de Mallabia, tras una inversión total de 3,9 millones de euros. Los trabajos, desarrollados durante los últimos 14 meses, han tenido como objetivo incrementar la seguridad vial en un tramo donde las maniobras resultaban especialmente complejas por la escasa visibilidad y la falta de carriles adecuados para los cambios de velocidad.

El proyecto ha permitido rediseñar el lugar, rebajar la cota de la rasante y crear una nueva intersección que concentra y gestiona todos los accesos al entorno. Además, se ha construido un puente sobre el arroyo a fin de facilitar la fluidez del tráfico y mejorar la seguridad de las maniobras. Por su parte, la zona ya incluía una bifurcación de acceso al polígono de Goitondo, así como diferentes entradas hacia los barrios de Berano y Arandoño, y a varios establecimientos hosteleros.

Ambas incorporan ahora unos carriles de espera para los giros a la izquierda y otros de entrada y salida que protegen y agilizan los movimientos de los vehículos. En cuanto a la movilidad peatonal, se han reubicado las paradas de transporte público, dotándolas de un ensanchamiento destinado a la detención segura de los autobuses, y se han habilitado nuevas aceras y un paso de peatones inteligente que garantiza un cruce más seguro entre márgenes.

Las actuaciones han incluido también mejoras medioambientales, como la restauración y revegetación del arroyo Izartza, la construcción de un paso de fauna junto al polígono y diversas plantaciones con el propósito de naturalizar el espacio. La obra se ha completado con la renovación del firme, la mejora de la señalización y la instalación de sistemas de contención, drenaje e iluminación.