Proyección de cómo se espera que quede la calle tras la obra. E.U

Elorrio transforma su principal acceso con la urbanización integral de la calle San Pío

Las obras, con una inversión de 1,8 millones de euros y un año de duración, mejorarán la accesibilidad, la seguridad vial y el entorno urbano

Leire Merino

Leire Merino

Elorrio

Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:55

Comenta

El Ayuntamiento de Elorrio ha iniciado esta semana las obras de urbanización de la calle San Pío, una intervención clave para transformar la principal entrada a la localidad. Con un presupuesto de 1.830.177 euros y un plazo estimado de ejecución de doce meses, el proyecto renovará por completo la vía, mejorando la accesibilidad, la seguridad vial y la organización del tráfico. Las actuaciones incluyen la sustitución de las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado, además de la reurbanización de aceras, pavimentos y mobiliario urbano. La vía pasará, asimismo, a ser de sentido único hacia Mondragón. Durante los trabajos permanecerá cerrada al tráfico rodado, con acceso garantizado a residentes.

