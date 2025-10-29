Elorrio transforma su principal acceso con la urbanización integral de la calle San Pío Las obras, con una inversión de 1,8 millones de euros y un año de duración, mejorarán la accesibilidad, la seguridad vial y el entorno urbano

Leire Merino Elorrio Miércoles, 29 de octubre 2025, 18:55

El Ayuntamiento de Elorrio ha iniciado esta semana las obras de urbanización de la calle San Pío, una intervención clave para transformar la principal entrada a la localidad. Con un presupuesto de 1.830.177 euros y un plazo estimado de ejecución de doce meses, el proyecto renovará por completo la vía, mejorando la accesibilidad, la seguridad vial y la organización del tráfico. Las actuaciones incluyen la sustitución de las redes de saneamiento, abastecimiento y alumbrado, además de la reurbanización de aceras, pavimentos y mobiliario urbano. La vía pasará, asimismo, a ser de sentido único hacia Mondragón. Durante los trabajos permanecerá cerrada al tráfico rodado, con acceso garantizado a residentes.