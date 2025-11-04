Elorrio reta a idear, grabar y editar un cortometraje en 24 horas El concurso '24 Ordu Digitalean' vuelve este fin de semana con pemios en juego y la proyección final de todas las obras en el teatro Arriola

Elorrio volverá a convertirse de viernes a sábado en el epicentro de la creación audiovisual exprés con una nueva edición de 24 Ordu Digitalean, el concurso que reta a sus participantes a idear, grabar, montar y entregar un cortometraje en apenas 24 horas. La prueba está dirigida a quienes disfrutan del mundo multimedia y quieren retar su ingenio trabajando en equipo y recurriendo a las nuevas tecnologías.

La competición, que en esta ocasión celebra su vigésima convocatoria, arrancará a las 17.00 horas. El reglamento mantiene la esencia que lo caracteriza: los grupos deberán incluir obligatoriamente en su corto una frase, un objeto y un tema concreto que la organización dará a conocer justo en el momento de la salida. A partir de ahí, tendrán que coordinarse con el objetivo de cubrir guión, interpretación, rodaje, sonido, montaje y entrega final dentro del límite de tiempo.

La cita reúne todos los años a personas de toda Euskadi, con especial presencia de vecinos del Duranguesado. Entre ellos se mezclan habituales que repiten experiencia y nuevos equipos que se suman por primera vez al desafío. Según los organizadores, «la combinación de creatividad, originalidad y ritmo contrarreloj suele derivar en trabajos sorprendentes, donde la destreza narrativa y técnica se convierte en la clave a fin de destacar ante el jurado».

Asimismo, todas las propuestas se proyectarán el sábado a las 20.00 horas, en el mismo teatro Arriola. Los premios se entregarán una vez finalizadas las proyecciones. El grupo ganador obtendrá 700 euros, y los otros dos finalistas, 500 euros cada uno. Por su parte, el Ayuntamiento anima a la ciudadanía a «seguir de cerca el desarrollo del certamen y a descubrir las piezas resultantes de esta intensa maratón audiovisual», que busca demostrar nuevamente que «24 horas pueden ser más que suficientes para contar una buena historia».