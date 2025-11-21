Durango renovará la tubería de agua potable en Askatasun Etorbidea

Javier García Legorburu Durango Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:17 Comenta Compartir

Durango ha iniciado las obras de sustitución de la tubería de agua potable en Askatasun Etorbidea, con el objetivo de renovar la infraestructura actual y mejorar el servicio a la ciudadanía. Actualmente, la red de abastecimiento discurre por la acera, y con esta actuación se prevé dejar fuera de servicio la tubería antigua para incorporar una nueva canalización que discurrirá por el aparcamiento. Esta medida permitirá reducir futuras intervenciones sobre las zonas peatonales y facilitar el mantenimiento de la red. El proyecto cuenta con un presupuesto de 151.000 euros.

Las obras se ejecutarán en dos fases diferenciadas, con el objetivo de organizar la intervención y minimizar las molestias a los vecinos. En la primera fase, los trabajos se desarrollarán frente a los edificios comprendidos entre los portales 15 y 11 de la avenida, y una vez finalizado ese tramo, se dará paso a la segunda fase, que abarcará desde el portal nueve hasta el uno.

