Durango recuperará el valor histórico de Pinondo y lo transformará en una nueva casa de cultura La rehabilitación del edificio que data de 1855 costará 2,5 millones de euros y albergará exposiciones, proyecciones, talleres de informática y fotografía, además de oficinas, despachos y salas de reuniones y un espacio para audiovisuales

Javier García Legorburu Durango Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:15

Los vecinos y turistas que se acercan a Durango se quedan estupefactos por la belleza de la figura del arco y la plaza de Santa Ana y junto a él, se ubica Pinondo Etxea. Construido en 1855, es parte del patrimonio arquitectónico de la localidad, con una fachada neoclásica y laterales de carácter popular y ha acogido diversos usos, desde vivienda hasta sedes municipales como Juventud y Durango Eraikitzen. En 2020 se cerró por el deterioro de su estructura y esta mañana el equipo de gobierno ha anunciado que quiere convertirlo en una casa de cultura, con una inversión de 2,5 millones de euros.

El anteproyecto plantea una rehabilitación integral para adaptarlo a los estándares actuales de accesibilidad, seguridad, eficiencia energética y uso público, con el objetivo de recuperar este inmueble histórico para convertirlo en un nuevo espacio cultural y formativo al servicio de las y los durangarras. La propuesta plantea conservar y restaurar todos aquellos elementos que definen el carácter del edificio: su volumetría, fachadas, huecos originales, contraventanas, barandillas de forja y la estructura de madera del bajo cubierta, que será puesta en valor como parte del nuevo diseño.

En cambio, y debido a su estado deficiente, se prevé la sustitución de los forjados de las plantas primera, segunda y bajo cubierta por una estructura nueva, más segura y funcional. Esta operación se llevará a cabo manteniendo la cubierta original en su lugar, mediante técnicas de demolición selectiva que aseguren la conservación del conjunto. También se reorganizará la escalera interior, que pasará a situarse en una posición lateral para liberar espacio útil y mejorar la funcionalidad de todas las plantas.

El proyecto sigue criterios de sostenibilidad energética, priorizando materiales de bajo impacto ambiental, reducción del consumo energético y uso de energías renovables para climatización y agua caliente. Dado que el edificio se encuentra en una zona de riesgo fluvial, el proyecto incorpora diversas medidas de prevención y adaptación frente a inundaciones.

El futuro centro cultural y formativa está distribuida en varias plantas. En la parte baja, habrá una zona de atención al público, otra sala polivalente para exposiciones, proyecciones y actividades diversas, aseos e instalaciones.

En la primera, se crearán oficinas, despachos y salas de reunión para el área de Juventud y Cultura mientras que en el siguiente piso, será el turno de los talleres tecnológicos (informática, fotografía, vídeo, diseño, etc.). Mientras que la tercera y última planta bajo cubierta será una zona para audiovisuales, eventos informales y exposiciones.

El gobierno municipal ha subrayado esta mañana que está trabajando activamente en la búsqueda de vías de financiación que permitan hacer realidad este proyecto estratégico. Para ello, se están manteniendo contactos con el fin de establecer alianzas con diversas instituciones públicas. «La previsión es que, una vez finalizada la redacción del anteproyecto, se pueda avanzar en la elaboración del proyecto de ejecución a lo largo de 2026 y, si se confirma la financiación necesaria, iniciar las obras en la próxima legislatura», subrayaron la alcaldesa, Mireia Elkoroiribe y la concejala de Cultura Paule Sanchez, que han calificado el proyecto «estratégico y motor de la cultura vasca del Durango del futuro».

El ayuntamiento anunció ayer que ha solicitado al departamento de Cultura de la Diputación el correspondiente informe sobre la intervención propuesta, dado que el edificio está recogido en el catálogo de edificios a conservar. Mientras, la concejala de Cultura, Paule Sánchez, ha destacado que «la rehabilitación no es solo una intervención arquitectónica; es una apuesta de futuro por la cultura, la educación y la cohesión social de Durango. En un momento en el que las políticas culturales deben responder a realidades cambiantes, este proyecto representa una herramienta clave para crear cultura con sello durangarra, impulsar el talento local y ofrecer espacios que fomenten la creatividad, la participación y el pensamiento crítico«.

«Desde el área de Cultura creemos firmemente en el valor simbólico y funcional de esta nueva Casa de Cultura: un lugar que conserve nuestra memoria colectiva y, al mismo tiempo, sea capaz de mirar hacia adelante con ambición. Queremos que Pinondo sea un punto de encuentro para todas las generaciones, con una programación diversa y flexible que responda a los retos culturales del siglo XXI», manifestó.

Además, ha destacado que la ordenación de las diferentes disciplinas culturales es «una prioridad» para asegurar que cada una cuente con un espacio adecuado que facilite tanto la creación como el desarrollo del talento. «Es esencial ofrecer a cada disciplina, ya sea música, danza, teatro o artes plásticas, un entorno específico que responda a sus necesidades particulares. De esta manera, no solo fomentamos la creatividad y la innovación, sino que también impulsamos un ecosistema cultural más diverso y accesible, que permita el crecimiento de los artistas y la conexión con la población», manifestó.

«Es mucho más que un edificio, es parte de la historia de Durango y del alma de nuestro Casco Histórico. Recuperarlo para un nuevo uso cultural y social no es solo un acto de preservación, sino una decisión estratégica que define el modelo de villa que queremos construir: un Durango que apuesta por la cultura, el conocimiento, la creación y la sostenibilidad como motor de desarrollo. Sabemos que este tipo de proyectos requieren visión, planificación y colaboración entre instituciones, y por eso desde el Gobierno Municipal hemos impulsado este anteproyecto como parte de uno de los ejes fundamentales de la legislatura que pretende convertir Durango en sede de la cultura vasca», confesó la regidora jeltzale.

«Nuestro objetivo es estar preparadas para que, en cuanto se abra una oportunidad de financiación, podamos activar todos los trámites sin demora y garantizar que Pinondo Etxea se convierta en una realidad. Apostamos por el futuro cultural de Durango, como epicentro dinámico y con identidad propia en el mapa cultural de Euskadi, un municipio activo, con garra y profundamente comprometido con su tejido creativo y con su ciudadanía», concluyó Elkoroiribe.

