Durango presentará mañana un estudio sobre el arbolado urbano

El encuentro, que busca informar a la ciudadanía sobre el estado y las medidas preventivas previstas, se llevará a cabo a las 18:30 horas en el salón de plenos del Ayuntamiento

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Martes, 21 de octubre 2025, 11:32

Comenta

En el marco de un estudio especializado centrado en la seguridad urbana, el Ayuntamiento de Durango ha encargado un análisis detallado del estado del arbolado situado en espacios de alta concurrencia del municipio. El objetivo de este trabajo es claro: garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir posibles riesgos asociados al arbolado en el entorno urbano.

El estudio ha sido realizado por un técnico especialista en arbolado urbano perteneciente a una empresa contratada específicamente para esta labor. Durante las últimas semanas, se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva de los ejemplares más relevantes, considerando aspectos como su estado estructural, sanitario y las condiciones del entorno en el que se encuentran.

Con el fin de compartir los resultados del estudio y dar a conocer de primera mano las medidas preventivas y recomendaciones extraídas del mismo, el Ayuntamiento de la villa ha organizado una sesión informativa abierta al público que tendrá lugar mañana a las 18.30 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Durante la sesión, el especialista responsable del estudio explicará el proceso seguido, los principales hallazgos y resolverá las dudas que puedan surgir entre las personas asistentes.El encuentro permitirá ofrecer una visión detallada sobre el estado del arbolado en las calles y parques de Durango y explicar las acciones que se están desarrollando para garantizar la seguridad y conservar el patrimonio natural del municipio.

