Durango podará y eliminará árboles que presenten riesgos para los vecinos La localidad establecerá sistemas de anclajes y fomentará la formación profesional y el uso de la tecnología avanzada para garantizar la seguridad

Preservar la naturaleza y conservar los 5.900 árboles que hay en el municipio. Durango elaborará un plan integral con medidas preventivas para garantizar la seguridad urbana de las especies presentes en zonas del centro como las plazas de Ezkurdi o Madalena y en otros barrios de la localidad.

El pasado miércoles, el ingeniero forestal y experto en arboricultura urbana y encargado del estudio, Samuel Álvarez y técnicos municipales realizaron en el salón de plenos del Ayuntamiento una presentación a los vecinos para compartir los resultados de los estudios más recientes sobre el arbolado del municipio, así como las acciones necesarias para mejorar su salud y seguridad.

Los expertos expusieron las medidas preventivas que se llevarán a cabo en los próximos años para mantener el arbolado en condiciones óptimas. Entre estas medidas se incluyen podas preventivas con la eliminación de ramas de árboles y arbustos con el objetivo principal de reducir riesgos de seguridad, proteger infraestructuras y mantener la salud. También, se proyecta la instalación de anclajes dinámicos y estáticos, así como la eliminación de ejemplares que presenten riesgos significativos. «Estas acciones se realizarán con el apoyo de profesionales cualificados y el uso de herramientas tecnológicas avanzadas, lo que garantiza una gestión técnica y efectiva del arbolado urbano», subrayaron los expertos.

Una de las principales conclusiones de la presentación es la importancia de un enfoque integral en la gestión del arbolado urbano, que no solo considere los aspectos técnicos y de seguridad, sino también los beneficios sociales y ambientales que los árboles aportan al municipio. En este sentido, se ha destacado que el bienestar de los ciudadanos depende en gran medida de la calidad del entorno urbano, y los árboles juegan un papel esencial en la creación de entornos urbanos más saludables y sostenibles.

«Son muy importantes la presencia de los árboles en el entorno urbano para mejorar la calidad del aire, la mitigación de las altas temperaturas, la reducción de CO2, la mejora de la reverberación del ruido, así como su contribución al bienestar físico y mental de la ciudadanía. Además, prolongan la vida útil de los asfaltos, la reducción de los costes energéticos y el aumento del valor de las viviendas», manifiesta Álvarez.

Este inventario se ha llevado a cabo mediante el uso de herramientas avanzadas como tabletas, lo que ha permitido una evaluación precisa de la salud y los riesgos asociados a cada ejemplar. Gracias a estas acciones, se han identificado las especies que requieren atención inmediata, como los tilos, plátanos y cipreses, los cuales han sido evaluados a través de un tipo de metodología para asegurar la seguridad de la ciudadanía. Los tilos de la plaza de Madalena, por ejemplo, presentan una pérdida de carga del 13%, mientras que los plátanos de la plaza de Ezkurdi tienen una pérdida de carga del 20%.

En este contexto, en las fases futuras, el consistorio llevará a cabo la Fase II del plan, que consistirá en la revisión del riesgo de un 10-15% del arbolado total. Además, se implementará una nueva fase, que se centrará en el estudio pormenorizado de los ejemplares más significativos y se organizará un curso de formación para los profesionales encargados del mantenimiento del arbolado, con el fin de asegurar que las prácticas sigan las mejores directrices técnicas disponibles.

