Durango mejorará el alumbrado público con tecnología LED y sustituirá 3.062 luminarias La inversión total será de 7 millones de euros y la primera fase se llevará a cabo en los barrios de Alienalde, Tabira, Aramotz y Astepe entre este mes y diciembre

Javier García Legorburu Durango Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:11 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Durango realizará una importante actuación de mejora y renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior, con el objetivo de avanzar hacia una mayor eficiencia energética y mejorar la calidad del servicio municipal por un importe de 7 millones de euros. El proyecto consiste en la sustitución de 3.062 luminarias de tecnología convencional por nuevas luminarias LED. Además, 2.000 columnas metálicas recibirán pintura antioxidante para prevenir el desgaste y la primera fase de las labores se llevará a cabo en los barrios de Tabira, Aramotz y Astepe entre este mes y diciembre.

Temas

Durango