El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
2.000 columnas metálicas recibirán pintura antioxidante para prevenir el desgaste D.U.

Durango mejorará el alumbrado público con tecnología LED y sustituirá 3.062 luminarias

La inversión total será de 7 millones de euros y la primera fase se llevará a cabo en los barrios de Alienalde, Tabira, Aramotz y Astepe entre este mes y diciembre

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:11

Comenta

El Ayuntamiento de Durango realizará una importante actuación de mejora y renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior, con el objetivo de avanzar hacia una mayor eficiencia energética y mejorar la calidad del servicio municipal por un importe de 7 millones de euros. El proyecto consiste en la sustitución de 3.062 luminarias de tecnología convencional por nuevas luminarias LED. Además, 2.000 columnas metálicas recibirán pintura antioxidante para prevenir el desgaste y la primera fase de las labores se llevará a cabo en los barrios de Tabira, Aramotz y Astepe entre este mes y diciembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Desahucian a las tres familias de Erandio afectadas por una hipoteca «abusiva»
  2. 2 El temporal deja en Bizkaia intensas granizadas, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  3. 3 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  6. 6

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  7. 7 Muere una persona tras ser arrollada por un tren en Gernika
  8. 8

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica
  9. 9 Miguel Tellado se enzarza con Silvia Intxaurrondo a cuenta del fiscal general: «Es gravísimo lo que está ocurriendo en TVE»
  10. 10 Anasagasti atiza a los líderes del PNV: admite no tener «muy buena relación» con Esteban y acusa a Pradales «de no conocer el partido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Durango mejorará el alumbrado público con tecnología LED y sustituirá 3.062 luminarias

Durango mejorará el alumbrado público con tecnología LED y sustituirá 3.062 luminarias