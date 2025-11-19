Durango estrenará la nueva plaza del Ayuntamiento en los próximos San Faustos La ampliación de la estructura, tras la demolición del antiguo edificio Correos, contará con una zona de agua, arbolado y bancos y una innovadora fachada de espejo que reflejará la imagen del Consistorio

Durango da un paso importante hacia la transformación de uno de los espacios más emblemáticos del municipio, con la aprobación esta mañana del proyecto ganador para la demolición del antiguo edificio de Correos y la ampliación de la plaza del Ayuntamiento. Según explican fuentes municipales, tiene como objetivo mejorar tanto la estética como la funcionalidad de la plaza, creando un espacio más accesible, atractivo y en armonía con el entorno histórico de la villa.

La plaza consistorial, uno de los espacios más emblemáticos del municipio, será renovada y ampliada para el próximo año, con el objetivo de que esté finalizada para las fiestas de San Fausto del próximo año como escenario del txupinazo que congrega siempre a miles de personas en octubre. El gobierno municipal –PNV y PSE–, derribará el antiguo edificio de Correos al descartar convertirlo el pasado año en una casa de cultura tras un exhaustivo análisis de viabilidad y consultas con las autoridades competentes. Este proyecto heredado del anterior equipo de gobierno formado por EH Bildu y Herriaren Eskubidea logró una ayuda de 1,5 millones de euros del Gobierno central. Sin embargo, jeltzales y socialistas señalaron que los informes de entidades supramunicipales indicaban que «no es apto para llevar a cabo el proyecto, dado su estado y la falta de consideración de la tramitación necesaria».

El proyecto ganador de la nueva plaza, diseñado por el equipo de arquitectos Gonzalez Cavia y Cabrera-Arquitectura, Urbanismo y Paisaje, propone la demolición del edificio de Correos, que actualmente presenta importantes deficiencias y está fuera de ordenación urbana. Este edificio, que data de 1970, ha sido calificado como un elemento discordante en el casco histórico de la villa, reduciendo el espacio de la plaza original. La demolición abrirá el camino para la ampliación de la plaza, un espacio de vital importancia para el municipio, que actualmente es limitado y no cumple con las expectativas de su ubicación frente al Ayuntamiento.

El diseño arquitectónico destaca por su sencillez y su integración con el entorno histórico. La plaza, que será el centro de esta transformación, contará con un pavimento pétreo de caliza beige que unificará el espacio y permitirá una mejor conexión visual entre la plaza y el Ayuntamiento. Además, el diseño incluye una innovadora fachada de espejo que reflejará la imagen del Ayuntamiento, ampliando visualmente el espacio y creando una atmósfera dinámica.

Uno de los elementos más destacados de la propuesta es la creación de un banco de piedra negra, que servirá como un lugar de descanso y recreo, ideal para los días de verano. También se propone incorporar un arbolado de Ginkgo biloba, un árbol milenario que no solo aportará sombra, sino que también simboliza la esperanza y la resistencia, conectando así el proyecto con la historia reciente de Durango, especialmente con los bombardeos sufridos durante la guerra civil.

El proyecto ganador tiene un enfoque de diseño sostenible, integrando elementos naturales como el agua y el arbolado, así como soluciones innovadoras como un sistema de iluminación que elimina los postes y permite una iluminación más fluida y menos intrusiva. Además, se ha tenido en cuenta la accesibilidad y la funcionalidad del espacio, para que sea un lugar inclusivo y adaptable a diferentes usos y necesidades.

La demolición y la transformación de la plaza cuentan con un presupuesto estimado de 504.554 euros. El Ayuntamiento ha conseguido 224.000 euros del departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco para demoler el edificio. La redacción del proyecto de ejecución comenzará próximamente y las obras se licitarán y ejecutarán en 2026, con el objetivo de estrenar la nueva plaza en los San Faustos.

Es importante señalar que esta propuesta corresponde a la idea ganadora del concurso, pero no se trata aún del proyecto definitivo. A partir de esta base, el equipo seleccionado deberá desarrollar ahora el proyecto de ejecución, por lo que podrían introducirse algunos ajustes o modificaciones en el diseño final.

«La plaza del Ayuntamiento es uno de los espacios más emblemáticos de Durango, y a lo largo de los años ha quedado pequeña. Con este proyecto, no solo estamos ampliando la plaza, sino recuperando para la ciudadanía un lugar de encuentro que une modernidad, tradición y memoria. Queremos que esta nueva plaza sea un espacio inclusivo y multifuncional, que permita a las y los durangarras disfrutar de un entorno más accesible y cómodo, y, al mismo tiempo, sirva como un recordatorio de nuestra historia y todo lo que hemos superado como sociedad. Este proyecto no solo mejora la calidad de vida de la ciudadanía, sino que también devuelve a Durango uno de sus espacios más importantes, ofreciendo un lugar para el descanso, la convivencia y la reflexión», subrayó la alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe.

Crítica de la oposición

Desde la oposición, Herriaren Eskubidea/Independientes lamenta que la decisión del equipo de gobierno, formado por PNV y PSOE, de derribar el actual edificio de Correos para construir uno nuevo «nos va a costar más de 4 millones de euros para ganar solo 40 metros cuadrados de plaza», algo que desde el Ayuntamiento han recalcado que no es cierto.

«La formación presentó la pasada legislatura un proyecto para construir una casa de cultura en el edificio actual, que contaba con una subvención que cubría todo su coste. Sin embargo, PNV y PSOE han decidido rechazar esta subvención de 1,5 millones euros y gastar más de 2,5 millones de euros -en relación a lo publicado sobre la rehabilitación del edificio Pinondo- para levantar un nuevo edificio«, lamentan.

Desde Herriaren Eskubidea/Independientes afirman que «podríamos haber tenido una casa de cultura prácticamente gratis, pero PNV y PSOE han decidido gastar esos millones de euros». «Debemos gestionar de manera eficiente el dinero de las y los durangueses. Podríamos haber invertido este dinero en ampliar o mejorar los servicios públicos de Durango, como la construcción de un nuevo centro de personas mayores o crear un espacio para Jolas Libreko Gunea», concluye la formación.