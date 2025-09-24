El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La cultura y la música estará presenta en el acto conmemorativo. D.U.

Durango y la ciudad uruguaya de Montevideo celebrarán este sábado el hermanamiento

Música, danza y gastronomía se darán cita a las 18.30 horas en el pórtico de Santa María para conmemorar los lazos entre ambos municipios

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

DURANGO

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:51

El Ayuntamiento de Durango celebrará un acto especial este sábado en el marco del hermanamiento con Montevideo (Uruguay), una relación iniciada en 2022 con el objetivo de estrechar lazos entre ambas localidades a través del diálogo intercultural y la colaboración. Precisamente, la cultura será protagonista de esta jornada abierta a toda la ciudadanía. El evento tendrá lugar a las 18.30 horas en el pórtico de la iglesia de Andra Mari, y contará con un programa en el que se fusionarán la música y la danza como expresión de la riqueza compartida entre Euskadi y Uruguay.

La presentación correrá a cargo de Andrea Bella, comunicadora uruguaya afincada en Gipuzkoa, quien, como ella misma recoge en sus redes, se siente una «vasca uruguaya». Su figura simboliza perfectamente el espíritu de esta unión entre territorios lejanos, pero conectados por valores y vivencias comunes.

Durante el acto participarán diversas figuras que representan el encuentro entre culturas. El Orfeón de Durango, agrupación coral con una sólida trayectoria en la vida cultural del municipio, será uno de los protagonistas de la jornada. También intervendrán Johana y Gabriel, pareja de bailarines que ofrecerán una emotiva exhibición de tango, una danza cargada de sentimiento y considerada símbolo universal de la cultura rioplatense. Completará la programación musical Walter Cérsar López, cantante uruguayo residente en Galicia, quien traerá al escenario sonidos y emociones del otro lado del Atlántico, reforzando así el espíritu de este hermanamiento entre Durango y Montevideo.

Al finalizar, las personas asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de productos típicos tanto vascos como uruguayos, como forma de seguir compartiendo sabores e historias.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  4. 4 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  5. 5 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  6. 6

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  7. 7 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  8. 8

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  9. 9

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa
  10. 10 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Durango y la ciudad uruguaya de Montevideo celebrarán este sábado el hermanamiento

Durango y la ciudad uruguaya de Montevideo celebrarán este sábado el hermanamiento