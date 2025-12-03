Durango alerta de multas de 500 euros por alimentar a gatos sin autorización El colectivo Kalekumeak recalca que 18 colonias son gestionadas por personas con permiso y pide a los vecinos que no les abastezcan de comida

Garantizar el bienestar y la alimentación de los gatos. Con ese objetivo, la asociación Kalekumeak de Durango se encarga de dar cobijo y que no les falte comida a las 18 colonias reconocidas por este colectivo de voluntarios.

Recientemente, en distintos rincones de la villa como Matadero, Alluitz, Zbalarra, Zumarkalea, Sasikoa, junto al Instituto…, el Ayuntamiento ha colocado unas placas metálicas con el mensaje 'Colonia felina controlada'. El consistorio ha comenzado a identificar oficialmente estos puntos, gestionados por personas voluntarias autorizadas, para dejar claro que se trata de gatos protegidos y que su cuidado se rige por el método CER, que apuesta por capturar, esterilizar y devolver a los animales a su entorno.

No obstante, Pedro Carreto, uno de los voluntarios de este colectivo, resalta que es importante que los vecinos no alimenten a estos animales si no están autorizados. «Muchas veces, les dan pan, leche, arroz o langostinos y es muy perjudicial para los felinos. Cada colonia controlada tiene su alimentador que se encarga de que no les falte comida las 24 horas y vigila que estén sanos. Hay que concienciar a la gente«, subraya, tras mostrar una de las colonias de la localidad.

Segun la Ley 7/2023 de protección animal, las sanciones por alimentar a un gato puede alcanzar los 500 euros y matar un gato se considera una infracción muy grave, con sanciones entre 50.000 y 200.000 euros.

No obstante, desde el colectivo exigen al Ayuntamiento mayores recursos para garantizar que esté en condiciones saludables. «Queremos que reconozca formalmente la atención sanitaria siempre de todos los gatos comunitarios como parte integral del Convenio. Es importante que implemente un protocolo claro y firmado, asegurando que el servicio contratado -o convenido o la fórmula actual- cumpla con los requisitos éticos del método CER y cubra todos los casos que se presentan en la colonia. También que habiliten casetas refugio y de alimentación en las colonias felinas y garantizar unidades de recuperación para atender a los gatos que no pueden volver a la colonia hasta su recuperación»

«Necesitamos mayor cantidad de dinero. Nos gustaría que colocaran casetas y coloquen puntos de alimentación. A día de hoy, hay colonias de gatos en zonas como Matadero, Intxaurrondo, en las cocheras de tren, Murueta Torre o ambulatorio viejo», recalca Carreto.

Los carteles colocados presiden los espacios donde se concentran los gatos en la localidad durangarra. En las mismas se puede leer «Kontrolpeko katu kolonia / Colonia felina controlada». «El texto advierte de que está prohibido alimentar a los animales por cuenta propia, molestarlos, abandonarlos o retirar los puntos de comida y refugio habilitados por el Ayuntamiento y las personas cuidadoras», explican desde la asociación Durangoko Kalekumeak.

«Acabamos de conocer recientemente que ha aparecido muerto un gatito de colonia y que podría tratarse de un caso de envenenamiento», lamentan y recalcan que muchas veces las personas les dejan sueltos a los perros.

