Durango acoge una exposición con la memoria e identidad de Bizkaia La muestra 'De Bizkaia de toda la vida', basada en el libro realizado por los periodistas de EL CORREO Jon Uriarte y Tomás Ondarra, estará abierta en Ezkurdi hasta el próximo 6 de noviembre

El concejal del Ayuntamiento de Durango, Iker Txertudi (PNV); el gerente de Urkiola Landa Garapena, Julen Arzuaga; la Directora General de Turismo de Bizkaia, Leire Sáez y la teniente de alcaldesa y concejala de Turismo, Jesica Ruiz (PSE)

Javier García Legorburu Durango Jueves, 23 de octubre 2025, 16:28 Comenta Compartir

Durango se convierte desde hoy en escenario de un viaje por la memoria y la identidad de la provincia con la inauguración de la exposición itinerante 'De Bizkaia de toda la vida', basada en el libro realizado por los periodistas de EL CORREO, Jon Uriarte y Tomás Ondarra e impulsada por la Diputación. La muestra, que permanecerá abierta hasta el 6 de noviembre, propone un recorrido por los recuerdos, oficios, celebraciones y paisajes que han configurado la vida cotidiana del territorio, conectando pasado, presente y futuro.

La exposición invita a los visitantes a recorrer escenas de la vida cotidiana: los oficios tradicionales, las celebraciones populares, la gastronomía, los cambios urbanos y rurales, y los recuerdos compartidos entre generaciones. Cada parada del recorrido tiene un significado especial, porque lleva la memoria colectiva allí donde vive la gente. La entrada es gratuita y la muestra está pensada para disfrutar en familia.

Tras Durango, la exposición continuará su itinerancia en Getxo del 13 al 27 de noviembre, después de haber pasado por Barakaldo del 6 al 17 de octubre. 'De Bizkaia de toda la vida' no es solo una colección de elementos gráficos o audiovisuales; es una experiencia que invita a conversar, recordar y reconocerse en lo común, uniendo cercanía, diversidad, memoria viva, orgullo compartido y accesibilidad en un recorrido cultural abierto a toda la ciudadanía.

Jesica Ruiz, teniente de alcaldesa y concejala de Turismo del Ayuntamiento de Durango (PSE), ha destacado durante la inauguración la importancia de acoger esta exposición. «Es un verdadero honor recibir esta muestra, que pone de manifiesto la rica diversidad cultural de Bizkaia. Nos ofrece una oportunidad única para compartir con nuestros vecinos y visitantes la historia viva de nuestras tradiciones. 'De Bizkaia de toda la vida' no solo recupera imágenes del pasado, sino que también nos invita a reconocer nuestras raíces comunes y a valorar el esfuerzo de las generaciones que han forjado nuestro territorio, el duranguesado y Durango«

Por su parte, Leire Sáez, directora de Turismo de Bizkaia, subrayó el papel de la exposición como proyecto cultural y turístico: «Esta iniciativa itinerante es un ejemplo de cómo el turismo puede ser también una experiencia emocional, educativa y accesible. La exposición incorpora elementos tecnológicos que permiten su disfrute a personas con todo tipo de discapacidad, garantizando que la memoria de Bizkaia llegue a toda la ciudadanía. Además, cada parada incluye elementos singulares de la comarca, destacando la identidad local y la diversidad territorial que nos caracteriza». Sáez destacó además la estrategia de promoción del territorio a través de propuestas culturales de alto valor, sostenibles y abiertas a todos los públicos.

Como señala la propia editorial 'Bao Bilbao ediciones', tan bueno es saber lo que nos llevamos a la boca, como anticipar lo que comerán nuestros ojos. Si quiere saber de dónde vienen nuestras historias, leyendas y costumbres regrese a la portada. Ábrala. Sin miedo. Que nadie murió por leer un libro. Y déjese llevar en Bizkaibús. Solo de esa forma podrá decir que ha estado, casi al mismo tiempo, en San Juan de Gaztelugatxe, en el Santuario de Urkiola y en el nacimiento del Nervión. O que ha podido disfrutar de la Kaxarranka de Lekeitio, los coros de Santa Águeda y las paellas de Algorta. Anímese a viajar en el tiempo hasta los orígenes de las ferrerías, los Altos Hornos o las Casas Torre. Por no hablar de los manjares con sello propio.