Una decena de asociaciones fomentarán la movilidad sostenible en Durango

Javier García Legorburu DURANGO Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:05 | Actualizado 15:25h.

La Semana Europea de la Movilidad promoverá el uso de modos de transporte más sostenibles, seguros y saludables en Durango del 16 al 21 de septiembre , además de fomentar una mayor concienciación entre la ciudadanía sobre la importancia de adoptar hábitos respetuosos con el medio ambiente.

Durante esa semana, el Consistorio ha preparado una amplia programación de actividades que incluirá talleres, charlas y salidas para todos los públicos, con especial énfasis en los más jóvenes. Una de las más destacadas será la presentación del programa de educación vial 'Don't be Dummy', que se celebrará en el centro cultural San Agustin. Este programa, dirigido a la juventud local, contará con dos sesiones el miércoles 17 de septiembre, una a las 10.30 horas y otra a las 12.00 horas, para garantizar la participación del mayor número de jóvenes posible. La presidenta de Stop Violencia Vial, Rosa Trinidad, recalcó que todos tienen que aportar su granito de arena. «Es vital defender la seguridad y desde hace unos años, llevamos a cabo el programa de movilidad segura del consistorio. Para concienciar, realizaremos algunas actividades con juegos formativos con los centros escolares en el parque de San Inazio, sábado día 20 y también organizaremos una salida en bici por el bidegorri, explicándoles cómo deben circular por este lugar en colaboración con la Sociedad Ciclista Duranguesa, en busca de una movilidad segura y sostenible. Queremos conseguir que la siniestralidad en el pueblo sea cero», subrayó.

El fin de semana del 20 y 21 de septiembre, contará con una serie de actividades muy variadas, pensadas para toda la familia y todas las edades, que fomentarán la movilidad activa y la interacción entre los participantes. Las actividades del sábado, de 11.00 a 15.00 horas, incluirán formaciones sobre el mantenimiento de bicicletas y circuitos de Mountain Bike, Skate y salidas en la calle Zumalakarregi (en Ezkurdi). Además, en la calle Jose Miel Barandiaran, habrá diversos talleres como 'Bike paint (pintura de bicicletas)', manualidades, taller de talos, juegos de madera y ajedrez. Precisamente, la responsable de la asociación Berbaro, Ireder Angulo, destacó que es importante aumentar la presencia de los más pequeños. «A través de los talleres de talo, queremos que se acerquen y prueben», confesó.

Por otro lado, el domingo, en la calle Zumalakarregi (en caso de lluvia, el frontón de Ezkurdi), se celebrará la competición de baloncesto 3x3 organizada por el equipo de baloncesto de Tabirako Baqué de 09.00 a 15.00 horas. El responsable del club, Adrián Herrero, recalcó que es el tercer año seguido que celebran la actividad. «Animamos a que los equipos participen y disfruten del ambiente de 10.00 a 14.00 horas y todo lo recaudado irá destinado a la asociación del cáncer», añadió.

Mientras, la alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe, subrayó que «es una oportunidad única para sensibilizar a nuestra ciudadanía sobre la necesidad de cambiar nuestros hábitos de movilidad, adoptando modos de transporte más sostenibles, como la bicicleta o el caminar». «Con la ampliación de nuestra red ciclable, el reciente lanzamiento del Bizipark y actividades de fomento de uso de la bicicleta como las de esta semana, Durango se consolida como un referente en la comarca en cuanto a movilidad activa. A través de las actividades programadas, queremos fomentar la participación activa de los y las durangarras en un modelo de ciudad más saludable y respetuosa con el medio ambiente», argumentó.