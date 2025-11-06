Cuatro noches para sentir el blues y el jazz en Elorrio El teatro Arriola reúne en noviembre a músicos locales e internacionales en un festival que celebra su 36ª edición

El teatro Arriola de Elorrio acogerá este mes la 36.ª edición del Festival Jazz Blues, una cita clásica dentro de la programación cultural vizcaína. Serán cuatro conciertos repartidos a lo largo del mes, con una combinación de talento local y nombres reconocidos de la escena internacional, manteniendo el espíritu que ha consolidado este ciclo durante más de tres décadas.

El evento comenzará el día 14, a las 20.00 horas, con la actuación de Iosu Izagirre Sextet, formación que apuesta por un jazz contemporáneo lleno de matices modernos. Al día siguiente, sábado 15 a las 22.00 horas, será el turno de Giles Robson, uno de los grandes referentes del blues europeo, célebre por su virtuosismo con la armónica y su poderosa presencia escénica.

Por su parte, el 22, también a las 22.00 horas, llegará el guitarrista y cantante alemán Jimmy Reiter, que presentará un repertorio donde conviven el blues clásico y el rhythm'n'blues actual. El cierre será el 28 de noviembre, a las 20.00 horas, con la función a manos de Satxa Soriazu Quartet, proyecto vasco que fusiona jazz moderno y raíces euskaldunes.

Desde la dirección del propio teatro destacan que la iniciativa sigue siendo un referente por la calidad de su programa y la fidelidad del público. Las entradas, ya disponibles, cuestan 7 euros para socios y 10 para el resto.

