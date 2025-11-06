El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Una colisión entre dos coches en la recta de Max Center causa importantes retenciones sentido Cantabria
El evento comenzará el día 14, a las 20.00 horas, con la actuación de Iosu Izagirre Sextet I.I

Cuatro noches para sentir el blues y el jazz en Elorrio

El teatro Arriola reúne en noviembre a músicos locales e internacionales en un festival que celebra su 36ª edición

Leire Merino

Leire Merino

Elorrio

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:15

Comenta

El teatro Arriola de Elorrio acogerá este mes la 36.ª edición del Festival Jazz Blues, una cita clásica dentro de la programación cultural vizcaína. Serán cuatro conciertos repartidos a lo largo del mes, con una combinación de talento local y nombres reconocidos de la escena internacional, manteniendo el espíritu que ha consolidado este ciclo durante más de tres décadas.

El evento comenzará el día 14, a las 20.00 horas, con la actuación de Iosu Izagirre Sextet, formación que apuesta por un jazz contemporáneo lleno de matices modernos. Al día siguiente, sábado 15 a las 22.00 horas, será el turno de Giles Robson, uno de los grandes referentes del blues europeo, célebre por su virtuosismo con la armónica y su poderosa presencia escénica.

Por su parte, el 22, también a las 22.00 horas, llegará el guitarrista y cantante alemán Jimmy Reiter, que presentará un repertorio donde conviven el blues clásico y el rhythm'n'blues actual. El cierre será el 28 de noviembre, a las 20.00 horas, con la función a manos de Satxa Soriazu Quartet, proyecto vasco que fusiona jazz moderno y raíces euskaldunes.

Desde la dirección del propio teatro destacan que la iniciativa sigue siendo un referente por la calidad de su programa y la fidelidad del público. Las entradas, ya disponibles, cuestan 7 euros para socios y 10 para el resto.

