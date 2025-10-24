Crece un 69% los solicitantes de una vivienda pública en Durango en dos años

Javier García Legorburu Durango Viernes, 24 de octubre 2025, 17:43 Comenta Compartir

Poner fin al problema de la vivienda en Durango. EH Bildu, principal partido de la oposición en el Ayuntamiento con nueve concejales, ha presentado un plan integral para hacer frente a la emergencia habitacional de la localidad. Desde la coalición abertzale, proponen varias medidas que pueden ponerse en marcha cuanto antes para empezar a revertir la situación. «En la mesa de vivienda intentaremos buscar acuerdos con el resto de fuerzas y ponerlas en marcha», explican.

Además, aseguran que en los últimos dos años el número de solicitantes inscritos en Etxebide ha crecido un 69%, siendo 2.099 las personas interesadas en acceder a una casa (1.455 de ellas para alquiler). Para ello, proponen crear la oficina de vivienda para que dé respuesta a las nuevas necesidades que han surgido. Será el organismo que dirigirá estas políticas y movilizará inmuebles vacíos, rehabilitará y promoverá vivienda pública de alquiler. «Se ubicará en un local de la villa y ofrecerá atención a la ciudadanía y servirá para consultar información sobre los programas del Ayuntamiento y de otras administraciones», aseguran.

Además, plantean promover viviendas dotacionales en el edificio del antiguo hospital de San Agustín, destinadas a personas mayores. «Es un emplazamiento apropiado por su cercanía al ambulatorio, transporte y residencias de mayores. Primero se realizará el anteproyecto y, para llevar a cabo la propuesta, es necesario recuperar el preacuerdo del PERI realizado con el Gobierno vasco en la legislatura anterior, en el que ya se preveían estos dos proyectos» recalcan. «En todas las zonas del municipio el precio del alquiler ha crecido más del 10% en los últimos cinco años, y en algunas zonas más del 25% de los ingresos se destinan a pagar el piso», lamentan.

Ayudas para la rehabilitación

«Consideramos que la política del consistorio en éste ámbito se ha limitado en las últimas décadas a la gestión de las inercias de un modelo neoliberal y, de forma activa o pasiva, ha dejado la responsabilidad de la gestión en manos del mercado. Se han puesto al servicio de las empresas constructoras, en lugar de orientarse a garantizar el derecho a inmueble de la ciudadanía», destaca la exalcaldesa y concejala de la coalición abertzale, Ima Garrastatxu. Otra de las iniciativas es facilitar a los pequeños propietarios la posibilidad de movilizar sus viviendas vacías mediante el programa 'Bizigune' del Gobierno vasco. Para ello, los propietarios podrán recibir una ayuda de 5.000 euros para rehabilitar su casa y ponerla en el mencionado programa durante 5 años. «A su vez, planteamos convertir las oficinas de los 115 comercios situados en las plantas altas en viviendas», señalan.

No es la única formación política que muestra su preocupación por las viviendas, ya que el PP, a través de su concejal Carlos García, planteó a través de una enmienda incorporada al presupuesto municipal de este año la opción de destinar una partida económica de 10.000 euros para ofrecer asesoramiento y asistencia jurídica en materia de acceso a la vivienda, con el objetivo de impulsar medidas para ampliar el número de inmuebles en el mercado de alquiler y reducir los precios. «Es importante proteger a los propietarios e impulsar medidas que den seguridad jurídica y faciliten la salida de nuevas viviendas al mercado, bajando así los precios», asegura el edil popular.

Por otro lado, también propone frenar «el éxodo forzoso y masivo de jóvenes durangueses y facilitar el retorno de los que ya se han visto obligados a marcharse de la localidad, bien por la falta de oportunidades laborales o por la carestía de la vivienda, o como en la mayoría de casos, por ambas circunstancias estrechamente relacionadas, en muchos casos a municipios próximos, dado el menor precio de la vivienda a los que se ven obligados a trasladarse muchos durangueses, en especial los más jóvenes«.