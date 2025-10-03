Cortes de carretera nocturnos por trabajos en los túneles entre Amorebieta y Gernika La carretera BI-635 se verá afectada de domingo a martes y contará con desvíos alternativos

Leire Merino Amorebieta Viernes, 3 de octubre 2025, 17:58 Comenta Compartir

La Diputación Foral de Bizkaia realizará del domingo al martes trabajos de mantenimiento y conservación en la carretera BI-635, en el tramo de los túneles de Urdinbide. Por este motivo, la zona sufrirá un corte temporal, que tendrá lugar en dos fases, afectando a la circulación en horario nocturno.

La primera fase tendrá lugar de 22.00 a 06.00 horas del domingo al lunes, cuando se cerrará el túnel en sentido Amorebieta, desviando el tráfico por el alto de Autzagane. La segunda será durante la noche del lunes al martes. En este caso, se cortará el túnel en dirección Gernika, habilitando un by-pass sentido Amorebieta y siendo redirigidos nuevamente por el alto de Autzagane. Asimismo, desde la Diputación informan de que «el cierre de la vía es necesario para mejorar la seguridad». Por ello, se insta a las personas usuarias «a tomar precauciones y a seguir las indicaciones de los desvíos establecidos».