Un centenar de pensionistas de Durango denuncian los «recortes» en Osakidetza El colectivo apuesta por «garantizar la estabilidad del personal y las sustituciones» y «asegurar la atención presencial en los centros de salud»

Javier García Legorburu Durango Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:22

El movimiento de pensionistas de Durango ha salido esta mañana a la calle para manifestarse en contra de los recortes en la sanidad en Osakidetza y defendieron un servicio público. Un centenar de personas se concentraron frente al Ayuntamiento y realizaron una marcha hasta el ambulatorio de Landako. «Denunciamos el declive de la atención primaria y la falta de coordinación entre las áreas de salud y cuidados en Osakidetza y exigimos garantizar la estabilidad del personal y reducir a lo imprescindible las rotaciones», subrayaron.

El colectivo también pidió refortzar la atención primaria en ambulatorios y centros de salud porque «es fundamental para el seguimiento sanitario de las personas» y abogan por recuperar y garantizar la atención presencial. En este sentido, reclamaron aumentar los recursos materiales y humanos como médico y enfermeras para reducir los tiempos de citas y listas de espera.

«Queremos una creación de un nuevo sistema público de cuidados universal y comunitario. Defendemos un sistema sanitario público, universal y de calidad y denunciamos las políticas de recortes y desmantelamiento», concluyeron el comunicado.

