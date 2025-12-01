El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La marcha recorrió varias de las calles del municipio. J.G.L.

Un centenar de pensionistas de Durango denuncian los «recortes» en Osakidetza

El colectivo apuesta por «garantizar la estabilidad del personal y las sustituciones» y «asegurar la atención presencial en los centros de salud»

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

Durango

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:22

Comenta

El movimiento de pensionistas de Durango ha salido esta mañana a la calle para manifestarse en contra de los recortes en la sanidad en Osakidetza y defendieron un servicio público. Un centenar de personas se concentraron frente al Ayuntamiento y realizaron una marcha hasta el ambulatorio de Landako. «Denunciamos el declive de la atención primaria y la falta de coordinación entre las áreas de salud y cuidados en Osakidetza y exigimos garantizar la estabilidad del personal y reducir a lo imprescindible las rotaciones», subrayaron.

El colectivo también pidió refortzar la atención primaria en ambulatorios y centros de salud porque «es fundamental para el seguimiento sanitario de las personas» y abogan por recuperar y garantizar la atención presencial. En este sentido, reclamaron aumentar los recursos materiales y humanos como médico y enfermeras para reducir los tiempos de citas y listas de espera.

«Queremos una creación de un nuevo sistema público de cuidados universal y comunitario. Defendemos un sistema sanitario público, universal y de calidad y denunciamos las políticas de recortes y desmantelamiento», concluyeron el comunicado.

