La entrega de premios contó con la presencia del director del Museo de Bellas Artes, Miguel Zugaza. ASOC.ARTIST.DURANGUESADO

Azucena Fernández vence en el XXV concurso de pintura 'Villa de Durango'

La asociación artística distinguió en la sala de exposiciones de Ezkurdi a otros dos premiados y a tres artistas locales

Javier García Legorburu

Javier García Legorburu

DURANGO

Lunes, 20 de octubre 2025, 13:06

La asociación artística del Duranguesado ha celebrado la XXV edición del concurso de pintura 'Villa de Durango' en las fiestas patronales, que ha contado con ... cuadros procedentes de diferentes comunidades autónomas. «Unas 400 personas se acercaron a la exposición. Una edición que, un año más, ha destacado por la alta calidad de las obras y el equilibrio en la participación», subrayó el colectivo de la comarca.

