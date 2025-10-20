Azucena Fernández vence en el XXV concurso de pintura 'Villa de Durango'

La asociación artística del Duranguesado ha celebrado la XXV edición del concurso de pintura 'Villa de Durango' en las fiestas patronales, que ha contado con ... cuadros procedentes de diferentes comunidades autónomas. «Unas 400 personas se acercaron a la exposición. Una edición que, un año más, ha destacado por la alta calidad de las obras y el equilibrio en la participación», subrayó el colectivo de la comarca.

El primer premio fue para Azucena Fernández, con la obra de 'Etsaiak', seguido de Carlos Espiga, con 'Comidas del mundo' e Irati Uzkudun, tercera con 'La huerta del tiempo'. En cuanto a las distinciones locales, se repartieron tres, para Itziar Etxeberria con 'Preparando la danza', José María Nieto, con 'Ventanas' y Mirian Díaz, con 'Resiliencia'.

La entrega de premios contó además con la presencia de representantes institucionales del Ayuntamiento así como con la de Miguel Zugaza (historiador del arte, museógrafo, exdirector del Museo del Prado y actual director del museo de Bellas Artes de Bilbao) y la directora del Museo de Arte e Historia de Durango, Garazi Arrizabalaga.